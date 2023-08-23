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Росіяни за добу 20 разів обстріляли Сумщину: 4 поранених

"Українська правда"Середа, 23 серпня 2023, 00:18
Росіяни за добу 20 разів обстріляли Сумщину: 4 поранених
Ілюстративне фото ОВА

Впродовж 22 серпня російські окупанти здійснили 20 обстрілів Сумської області, зафіксовано 115 вибухів, 4 мирних мешканців отримали поранення.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: По Великописарівській громаді ворог бив з мінометів (3 вибухи) та СПГ (4 вибухи). Також здійснено авіаційні обстріли НАР (10 вибухів).

По Краснопільській громаді здійснено обстріли з мінометів (18 вибухів) та артилерії (САУ) (4 вибухи) та обстріли з АГС (9 вибухи).

У Хотінській громаді був мінометний обстріл (8 вибухів).

У Середино-Будській громаді зафіксовано обстріли з мінометів (8 вибухів). Внаслідок одного з обстрілів поранено 4 мирних жителів та пошкоджено 7 приватних автомобілів. Також здійснено обстріл за допомогою дронів-камікадзе (2 вибухи). Пошкоджено багатоповерхівку.

На територію Дружбівської громади ворог скинув 4 міни. Також здійснено обстріл з АГС (30 вибухів).

В Есманській громаді були мінометні обстріли (6 вибухи).

На територію Білопільської громади ворог скинув 9 мін.

Теми: Сумська областьобстріл
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