Россияне за сутки 20 раз обстреляли Сумщину: 4 раненых

В течение 22 августа российские оккупанты совершили 20 обстрелов Сумской области, зафиксировано 115 взрывов, 4 мирных жителей получили ранения.

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: По Великописаревской громаде враг бил из минометов (3 взрыва) и СПГ (4 взрыва). Также совершены авиационные обстрелы НАР (10 взрывов).

По Краснопольской громаде произведены обстрелы из минометов (18 взрывов) и артиллерии (САУ) (4 взрыва) и обстрелы из АГС (9 взрывов).

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В Хотинской громаде был минометный обстрел (8 взрывов).

В Середино-Будской громаде зафиксированы обстрелы из минометов (8 взрывов). В результате одного из обстрелов ранены 4 мирных жителя и повреждены 7 частных автомобилей. Также произведен обстрел с помощью дронов-камикадзе (2 взрыва). Повреждена многоэтажка.

На территорию Дружбовской громады враг сбросил 4 мины. Также произведен обстрел из АГС (30 взрывов).

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В Эсманской громаде были минометные обстрелы (6 взрывов).

На территорию Белопольской громады враг сбросил 9 мин.