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Москву атакували три безпілотники – Міноборони РФ

"Українська правда"Середа, 23 серпня 2023, 04:55
Москву атакували три безпілотники – Міноборони РФ
Задимлення після атаки безпілотника на "Москву-Сіті". Фото ТАСС

Міністерство оборони РФ заявило, що вночі 23 серпня три безпілотники літакового типу намагалися атакувати Москву, два з них сили ППО нібито збили у Московській області, третій – потрапив у будівлю комплексу "Москва-Сіті".

Джерело: Міноборони РФ у Telegram 

Дослівно: "Два з атакуючих столицю БПЛА знищено засобами ППО в повітрі над територією Можайського та Хімкінського районів Московської області.

Третій БПЛА був подавлений засобами радіоелектронної боротьби і, втративши управління, зіткнувся з будівлею комплексу "Москва-Сіті".

Деталі: Також повідомляється, що внаслідок атаки безпілотників ніхто не постраждав.

Російські Telegram-канали опублікували відео, як один із дронів влучає у "Москву-Сіті".

У Хімках на місці, де зафіксовані уламки безпілотника, сильно пошкоджено будівлю.

Теми: безпілотникиРосія
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