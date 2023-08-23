Безпілотник знову влучив у "Москву-Сіті" в столиці РФ
Вночі 23 серпня безпілотники знову атакували столицю Росії, один із них влучив у московський бізнес-центр "Москва-Сіті".
Джерело: мер Москви Сергій Собянін у Telegram, російські Telegram-канали
Пряма мова Собяніна: "Цієї ночі ППО збила безпілотник у Можайському районі Московської області.
Другий БпЛА потрапив у будівлю, що будується в "Сіті".
Деталі: За словами Собяніна, на місце вибуху виїхали оперативні служби, попередньо постраждалих немає.
Російські Telegram-канали публікують відео влучання безпілотника у будівлю "Москви-Сіті". На них видно яскравий спалах після вибуху.
Повідомляється, що атаковану будівлю пошкоджено на рівні 10-15 поверхів.
Зазначається, що російські екстрені служби оглядають вежу між "Меркурієм" та "Експоцентром".
Нагадаємо: 30 липня, 1 серпня та 18 серпня безпілотники вже атакували "Москву-Сіті".