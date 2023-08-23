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Безпілотник знову влучив у "Москву-Сіті" в столиці РФ

"Українська правда"Середа, 23 серпня 2023, 04:05
Безпілотник знову влучив у Москву-Сіті в столиці РФ
Момент вибуху в районі "Москви-Сіті". Скріншот з відео Telegram-каналу "Baza"

Вночі 23 серпня безпілотники знову атакували столицю Росії, один із них влучив у московський бізнес-центр "Москва-Сіті".  

Джерело: мер Москви Сергій Собянін у Telegram, російські Telegram-канали

Пряма мова Собяніна: "Цієї ночі ППО збила безпілотник у Можайському районі Московської області.

Другий БпЛА потрапив у будівлю, що будується в "Сіті".

Деталі: За словами Собяніна, на місце вибуху виїхали оперативні служби, попередньо постраждалих немає.

Російські Telegram-канали публікують відео влучання безпілотника у будівлю "Москви-Сіті". На них видно яскравий спалах після вибуху.

 

Повідомляється, що атаковану будівлю пошкоджено на рівні 10-15 поверхів.

Зазначається, що російські екстрені служби оглядають вежу між "Меркурієм" та "Експоцентром".

Нагадаємо: 30 липня, 1 серпня та 18 серпня безпілотники вже атакували "Москву-Сіті".

Теми: Росіябезпілотники
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