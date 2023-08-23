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Москву атаковали три беспилотника – Минобороны РФ

"Украинская правда"Среда, 23 августа 2023, 04:55
Москву атаковали три беспилотника – Минобороны РФ
ЗадымЛЕНИЕ после атаки беспилотника на "Москву-Сити". Фото ТАСС

Министерство обороны РФ заявило, что ночью 23 августа три беспилотника самолетного типа пытались атаковать Москву, два из них силы ПВО якобы сбили в Московской области, третий – попал в здание комплекса "Москва-Сити".

Источник: Минобороны РФ в Telegram

Дословно: "Два из атакующих столицу БПЛА уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области.

Третий БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, столкнулся со зданием комплекса "Москва-Сити".

Детали: Также сообщается, что в результате атаки беспилотников никто не пострадал.

Российские Telegram-каналы опубликовали видео, как один из дронов попадает в "Москву-Сити".

В Химках на месте, где зафиксированы обломки беспилотника, сильно повреждено здание.

Темы: беспилотникиРосcия
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