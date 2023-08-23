Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни три години атакували "Шахедами" Одещину, пошкоджено зерносховища

Олена РощінаСереда, 23 серпня 2023, 08:09
Росіяни три години атакували Шахедами Одещину, пошкоджено зерносховища
Ударні дрони атакували Одещину, фото - Сили оборони півдня України

У ніч на 23 серпня російські війська атакували Одеську область дронами-камікадзе, є влучання по виробничо-перевантажувальних комплексах, пошкоджено і зерносховища.

Джерело: керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, Сили оборони півдня України

Пряма мова Кіпера: "Цієї ночі російські терористи упродовж трьох годин атакували ударними безпілотниками південь Одеської області. Ціль ворога – цивільна інфраструктура регіону.

Сили протиповітряної оборони знищили 9 дронів типу "Shahed-136/131".

На жаль, є влучання по виробничо-перевантажувальних комплексах, де спалахнула пожежа, загальною площею 700м2. Станом на 6 ранку вогонь локалізовано. Серед пошкоджень є і зерносховища".

Деталі: Серед цивільного населення постраждалих немає.

Сили оборони півдня України повідомили, що ударні безпілотники вдарили вдарили по Одещині зі східного узбережжя Азовського моря.

Ворог поцілив у зерносховища та виробничо-перевантажувальний комплекс в Подунав'ї.

В складських приміщеннях сталося займання, пожежу оперативно локалізовано. Вогнеборці станом на 8-му ранку продовжують роботу.

На місці працюють всі відповідні служби. Правоохоронці фіксують злочини терористів.

Теми: Одеська областьШахедвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

РосЗМІ: В Азовське море упав російський вертоліт Ка-52

виправленоПольська газета уточнила, що Україні видають громадян, які переправляли нелегалів, а не ухилянтів

У Раду внесли законопроєкт, що скасовує відстрочку від мобілізації тим, хто після 30-ти отримує другу освіту

НАЗК відкрило доступ до реєстру корупціонерів, але деякі дані засекречено

По всій Україні оголошували тривогу через загрозу "Кинджалів"

Ердоган зустрівся із Путіним: будуть говорити про зерно і Україну

Усі новини...
Одеська область
11 дронів з 20 було знищено над Україною за ніч
"Шахеди" атакують південь Одещини
Голова Білгород-Дністровської райради подав у відставку після затримання – ЗМІ
Останні новини
17:02
"Ми маємо фотодокази" – Кулеба про падіння "Шахедів" у Румунії
16:46
На трасі Київ–Чоп відкрито важливий інфраструктурний міст через річку Ірпінь
16:45
Росія пропонує КНДР і КНР спільні військово-морські "навчання" – розвідка Південної Кореї
16:34
Намагалися врятувати собаку з вигрібної ями: у Кропивницькому загинуло подружжя
16:27
фото, оновленоЖінка загорнулася у прапор України біля Кремля
16:26
Основний внесок в інфляцію в Україні матимуть тарифи ЖКГ - Нацбанк
16:10
В Україні знижується споживання електроенергії після рекордних показників у серпні
16:04
Прем’єрка Естонії запевнила, що бізнес її чоловіка не можна назвати "російським"
16:02
фотоНа окупованій Херсонщині місцеві ховаються від незаконних "виборів"
15:55
Львів'янка відсудила 85 тис. грн за смерть свого собаки, якого загриз інший пес
Усі новини...
Реклама: