Росіяни три години атакували "Шахедами" Одещину, пошкоджено зерносховища

У ніч на 23 серпня російські війська атакували Одеську область дронами-камікадзе, є влучання по виробничо-перевантажувальних комплексах, пошкоджено і зерносховища.

Джерело: керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, Сили оборони півдня України

Пряма мова Кіпера: "Цієї ночі російські терористи упродовж трьох годин атакували ударними безпілотниками південь Одеської області. Ціль ворога – цивільна інфраструктура регіону.

Сили протиповітряної оборони знищили 9 дронів типу "Shahed-136/131".

На жаль, є влучання по виробничо-перевантажувальних комплексах, де спалахнула пожежа, загальною площею 700м2. Станом на 6 ранку вогонь локалізовано. Серед пошкоджень є і зерносховища".

Деталі: Серед цивільного населення постраждалих немає.

Сили оборони півдня України повідомили, що ударні безпілотники вдарили вдарили по Одещині зі східного узбережжя Азовського моря.

Ворог поцілив у зерносховища та виробничо-перевантажувальний комплекс в Подунав'ї.

В складських приміщеннях сталося займання, пожежу оперативно локалізовано. Вогнеборці станом на 8-му ранку продовжують роботу.

На місці працюють всі відповідні служби. Правоохоронці фіксують злочини терористів.