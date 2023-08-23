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Россияне три часа атаковали "Шахедами" Одесскую область, повреждены зернохранилища

Елена РощинаСреда, 23 августа 2023, 08:09
Россияне три часа атаковали Шахедами Одесскую область, повреждены зернохранилища
Ударные дроны атаковали Одесщину, фото - Силы обороны юга Украины

В ночь на 23 августа российские войска атаковали Одесскую область дронами-камикадзе, есть попадания по производственно-перегрузочным комплексам, повреждены зернохранилища и производственно-перегрузочный комплекс в Подунавье.

Источник: руководитель Одесской областной военной администрации Олег КиперСилы обороны юга Украины

Прямая речь Кипера: "Этой ночью российские террористы в течение трех часов атаковали ударными беспилотниками юг Одесской области. Цель врага – гражданская инфраструктура региона.

Силы противовоздушной обороны уничтожили 9 дронов типа "Shahed-136/131".

К сожалению, есть попадания по производственно-перегрузочным комплексам, где вспыхнул пожар, общей площадью 700м2. По состоянию на 6 утра огонь локализован. Среди повреждений есть и зернохранилища".

Детали: Среди гражданского населения пострадавших нет.

Силы обороны юга Украины сообщили, что ударные беспилотники ударили ударили по Одесской области с восточного побережья Азовского моря.

Враг попал в зернохранилища и производственно-перегрузочный комплекс в Подунавье.

В складских помещениях произошло возгорание, пожар оперативно локализован. Пожарные по состоянию на 8 утра продолжают работу.

На месте работают все соответствующие службы. Правоохранители фиксируют преступления террористов.

Темы: Одесская областьШахедвойна
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