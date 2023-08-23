Захисники України знищили ще 23 артилерійських системи і 11 танків росіян

За минулу добу Росія втратила у війні проти України ще майже пів тисячі військовослужбовців, 11 танків, 12 бойових броньованих машин, 23 артилерійських системи і 1 РСЗВ.

Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України

Деталі: За даними Генштабу ЗСУ, з 24.02.22 по 23.08.23 загальні бойові втрати РФ орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 258 820 (+480) осіб ліквідовано,

танків ‒ 4 373 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 8 488 (+12) од,

артилерійських систем – 5 318 (+23) од,

РСЗВ – 722 (+1) од,

засоби ППО ‒ 491 (+0) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4 324 (+12),

крилаті ракети ‒ 1 406 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 7 745 (+23) од,

спеціальна техніка ‒ 800 (+3).

Дані уточнюються.