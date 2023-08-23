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Захисники України знищили ще 23 артилерійських системи і 11 танків росіян

"Українська правда"Середа, 23 серпня 2023, 08:53

За минулу добу Росія втратила у війні проти України ще майже пів тисячі військовослужбовців, 11 танків, 12 бойових броньованих машин, 23 артилерійських системи і 1 РСЗВ. 

Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України

Деталі: За даними Генштабу ЗСУ, з 24.02.22 по 23.08.23 загальні бойові втрати РФ орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 258 820 (+480) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4 373 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8 488 (+12) од,
  • артилерійських систем – 5 318 (+23) од,
  • РСЗВ – 722 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 491 (+0) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4 324 (+12),
  • крилаті ракети ‒ 1 406 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7 745 (+23) од,
  • спеціальна техніка ‒ 800 (+3).

Дані уточнюються.

 
Втрати Росії у війні проти України
Інфографіка Генштабу ЗСУ

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