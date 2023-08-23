Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Защитники Украины уничтожили еще 23 артиллерийских системы и 11 танков россиян

"Украинская правда"Среда, 23 августа 2023, 08:53

За минувшие сутки Россия лишилась в войне против Украины еще почти полутысячи военнослужащих, 11 танков, 12 боевых бронированных машин, 23 артиллерийских системы и 1 РСЗО. 

Источник: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины

Детали: По данным Генштаба ВСУ, с 24.02.22 по 23.08.23 общие боевые потери РФ ориентировочно составили:

  • личного состава – около 258 820 (+480) человек ликвидировано,
  • танков – 4 373 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин – 8 488 (+12) ед,
  • артиллерийских систем – 5 318 (+23) ед,
  • РСЗО – 722 (+1) ед,
  • средства ПВО – 491 (+0) ед,
  • самолетов – 315 (+0) ед,
  • вертолетов – 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4 324 (+12),
  • крылатые ракеты – 1 406 (+0),
  • корабли / катера – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7 745 (+23) ед,
  • специальная техника – 800 (+3).

Данные уточняются.

 
Потери России в войне против Украины
Инфографика Генштаба ВСУ

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Последние новости
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
Все новости...
Реклама: