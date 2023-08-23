Защитники Украины уничтожили еще 23 артиллерийских системы и 11 танков россиян

За минувшие сутки Россия лишилась в войне против Украины еще почти полутысячи военнослужащих, 11 танков, 12 боевых бронированных машин, 23 артиллерийских системы и 1 РСЗО.

Источник: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины

Детали: По данным Генштаба ВСУ, с 24.02.22 по 23.08.23 общие боевые потери РФ ориентировочно составили:

личного состава – около 258 820 (+480) человек ликвидировано,

танков – 4 373 (+11) ед,

боевых бронированных машин – 8 488 (+12) ед,

артиллерийских систем – 5 318 (+23) ед,

РСЗО – 722 (+1) ед,

средства ПВО – 491 (+0) ед,

самолетов – 315 (+0) ед,

вертолетов – 316 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4 324 (+12),

крылатые ракеты – 1 406 (+0),

корабли / катера – 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 7 745 (+23) ед,

специальная техника – 800 (+3).

Данные уточняются.