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Армія РФ не може швидко гнати техніку через пошкоджені мости – британська розвідка

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 23 серпня 2023, 09:48
Армія РФ не може швидко гнати техніку через пошкоджені мости – британська розвідка
Армянськ і Чонгар на мапі, Google Maps

Російські війська продовжують використовувати понтонні мости на пунктах пропуску "Чонгар" та "Генічеськ", що на адміністративному кордоні між півднем України та окупованим Кримом, після високоточних ударів ЗСУ по стаціонарних мостах на початку серпня.

Джерело: розвідувальний огляд Міноборони Британії, цитує "Європейська правда"

Деталі: Як вважає британська розвідка, понтонні мости "навряд чи зможуть повністю витримати" потік важкої техніки, якою Росія перевозить боєприпаси та озброєння на фронт.

"Вузькі місця означають, що російські війська частково залежать від більш довгого шляху через Армянськ на півночі Криму. Це створює додаткові труднощі для російської логістичної мережі на півдні", – пояснює британська розвідка.

Напередодні розвідка Британії припустила, що атака дронів по аеродрому в Сольцях Новгородської області, де був знищений стратегічний ядерний бомбардувальник Ту-22М3, могла здійснюватися з російської території.

Перед цим відомство назвало дуже ймовірною появу нового російського військового з'єднання, оскільки РФ намагається вивільнити більш досвідчені підрозділи для бойових дій на ключових напрямках в Україні.

Раніше британська розвідка поінформувала, що наступ України на півдні успішний, тоді як РФ на Харківщині – ні.

Теми: розвідкаКримХерсонська областьРосія
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