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Армия РФ не может быстро гнать технику из-за поврежденных мостов – британская разведка

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 23 августа 2023, 09:48
Армия РФ не может быстро гнать технику из-за поврежденных мостов – британская разведка
Армянск и Чонгар на карте, Google Maps

Российские войска продолжают использовать понтонные мосты на пунктах пропуска "Чонгар" и "Геническ", что на административной границе между югом Украины и оккупированным Крымом, после высокоточных ударов ВСУ по стационарным мостам в начале августа.

Источник: разведывательный обзор Минобороны Великобритании, цитирует "Европейская правда"

Детали: Как утверждает британская разведка, понтонные мосты "вряд ли смогут полностью выдержать" поток тяжелой техники, которыми Россия перевозит боеприпасы и вооружение на фронт.

"Узкие места означают, что российские войска частично зависят от более длинного пути через Армянск на севере Крыма. Это создает дополнительные трудности для российской логистической сети на юге", – объясняет британская разведка.

Накануне разведка Британии предположила, что атака дронов по аэродрому в Сольцах в Новгородской области, где был уничтожен стратегический ядерный бомбардировщик Ту-22М3, могла осуществляться с российской территории.

Перед этим ведомство назвало очень вероятным появление нового российского военного соединения, поскольку РФ пытается высвободить более опытные подразделения для боевых действий на ключевых направлениях в Украине.

Ранее британская разведка проинформировала, что наступление Украины на юге успешное, тогда как РФ на Харьковщине – нет.

Темы: разведкаКрымХерсонская областьРосcия
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