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На війні загинув депутат Київської міськради від "Євросолідарності"

Альона Мазуренко Середа, 23 серпня 2023, 11:01
На війні загинув депутат Київської міськради від Євросолідарності

На фронті загинув депутат Київської міської ради від "Європейської Солідарності" Сергій Ільницький (Сокіл). 

Джерело: 5-й президент України та чинний нардеп та керівник партії "Євросолідарність" Петро Порошенко у Facebook, "Євросолідарність"

Пряма мова: "Велика втрата для всіх нас. Загинув друг, депутат Київської міської ради від ЄС Сергій Ільницький.

Воював за наш український Донбас ще з 2014 року. Там і загинув, на Донбасі, під Курдюмівкою".

Деталі: За словами Порошенка, прощання із Ільницьким відбудеться в Києві.

Тіло депутата столичної міськради та захисника евакуювали.

Сайт партії зазначає, що перший заступник командувача Української добровольчої армії Дмитра Яроша, командир загону "Південь" УДА у складі 28-ої ОМБр, полковник Сергій Ільницький (позивний Сокіл) став депутатом Київради від партії "Європейська Солідарність" у квітні 2023 року.

Ільницький від самого початку бойових дій був на фронті. Ветеран Збройних сил України, учасник АТО, полковник у відставці, він пішов добровольцем служити на фронт за прикладом свого сина-госпітальєра. Як кадровий військовий став начальником штабу УДА. Кавалер ордена "За заслуги".

Теми: війнаЄвропейська солідарністьКиїврада
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