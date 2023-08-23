На войне погиб депутат Киевского горсовета от "Евросолидарности"

На фронте погиб депутат Киевского городского совета от "Европейской Солидарности" Сергей Ильницкий (Сокол).

Источник: 5-й президент Украины и действующий нардеп и руководитель партии "Евросолидарность" Петр Порошенко в Facebook, "Евросолидарность"

Прямая речь: "Большая потеря для всех нас. Погиб друг, депутат Киевского городского совета от ЕС Сергей Ильницкий.

Воевал за наш украинский Донбасс еще с 2014 года. Там и погиб, на Донбассе, под Курдюмовкой".

Детали: По словам Порошенко, прощание с Ильницким состоится в Киеве.

Тело депутата столичного горсовета и защитника эвакуировали.

Сайт партии отмечает, что первый заместитель командующего Украинской добровольческой армии Дмитрия Яроша, командир отряда "Юг" УДА в составе 28-й ОМБр, полковник Сергей Ильницкий (позывной Сокол) стал депутатом Киевсовета от партии "Европейская Солидарность" в апреле 2023 года.

Ильницкий с самого начала боевых действий был на фронте. Ветеран Вооруженных сил Украины, участник АТО, полковник в отставке, он пошел добровольцем служить на фронт по примеру своего сына-госпитальера. Как кадровый военный стал начальником штаба УДА. Кавалер ордена "За заслуги".