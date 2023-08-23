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Масштабна ДТП на Вінничині: у легковику загинуло 12 людей, у тому числі 6 дітей

Станіслав ПогоріловСереда, 23 серпня 2023, 11:36
Масштабна ДТП на Вінничині: у легковику загинуло 12 людей, у тому числі 6 дітей
фото: поліція Вінничини

Кількість загиблих у результаті зіткнення легковика та вантажівки увечері 22 серпня поблизу села Бродецьке Хмільницького району у Вінницькій області зросла з 9 до 12 людей, серед них 6 дітей, всі загиблі знаходились саме в автомобілі "ВАЗ".

Джерело: пресслужба поліції Вінницької області

Дослівно: "За попередньою інформацією слідства, в результаті зіткнення "ВАЗу" із вантажним автомобілем "DAF" загинули водій легковика та 11 його пасажирів, серед яких 6 дітей віком від 2 до 12 років".

Деталі: Слідчі призначили ряд експертиз для встановлення причин та обставин аварії.

 

За фактом ДТП з тяжкими наслідками розслідується кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

 

Що було раніше: Дорожньо-транспортна пригода сталась поблизу села Бродецьке Хмільницького району Вінницької області 22 серпня о 19.28. За даними поліції на той час було відомо про 9 загиблих. 

Теми: Вінницька областьДТПжертви
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