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Масштабное ДТП на Винничине: в легковушке погибли 12 человек, в том числе 6 детей

Станислав ПогориловСреда, 23 августа 2023, 11:36
Масштабное ДТП на Винничине: в легковушке погибли 12 человек, в том числе 6 детей
фото: полиция Винничины

Количество погибших в результате столкновения легковушки и грузовика вечером 22 августа вблизи села Бродецкое Хмильницкого района в Винницкой области возросло с 9 до 12 человек, среди них 6 детей, все погибшие находились именно в автомобиле "ВАЗ".

Источник: пресс-служба полиции Винницкой области

Дословно: "По предварительной информации следствия, в результате столкновения "ВАЗа" с грузовым автомобилем "DAF" погибли водитель легковушки и 11 его пассажиров, среди которых 6 детей в возрасте от 2 до 12 лет".

Детали: Следователи назначили ряд экспертиз для установления причин и обстоятельств аварии.

 

По факту ДТП с тяжелыми последствиями расследуется уголовное производство. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

 

Что предшествовало: Дорожно-транспортное происшествие произошло вблизи села Бродецкое Хмильницкого района Винницкой области 22 августа в 19.28. По данным полиции на то время было известно о 9 погибших.

Темы: Винницкая областьДТПжертвы
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