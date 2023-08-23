Масштабное ДТП на Винничине: в легковушке погибли 12 человек, в том числе 6 детей

Количество погибших в результате столкновения легковушки и грузовика вечером 22 августа вблизи села Бродецкое Хмильницкого района в Винницкой области возросло с 9 до 12 человек, среди них 6 детей, все погибшие находились именно в автомобиле "ВАЗ".

Источник: пресс-служба полиции Винницкой области

Дословно: "По предварительной информации следствия, в результате столкновения "ВАЗа" с грузовым автомобилем "DAF" погибли водитель легковушки и 11 его пассажиров, среди которых 6 детей в возрасте от 2 до 12 лет".

Детали: Следователи назначили ряд экспертиз для установления причин и обстоятельств аварии.

По факту ДТП с тяжелыми последствиями расследуется уголовное производство. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Что предшествовало: Дорожно-транспортное происшествие произошло вблизи села Бродецкое Хмильницкого района Винницкой области 22 августа в 19.28. По данным полиции на то время было известно о 9 погибших.