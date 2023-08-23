Обшуки у ТЦК і ВЛК: поліція вилучила більше 10 000 медичних справ

За результатами понад 200 обшуків у ТЦК для документування корупційних схем ухилення від призову Нацполіція вилучила більше 10 000 медичних справ.

Джерело: пресслужба Нацполіції

Дослівно: "Серед вилучених відомостей - документи, отримані у "привілейований" спосіб. Під час слідства буде перевірятися законність їх одержання, а діям причетних до незаконних схем надана правова оцінка".

Деталі: 22 серпня оперативники проводили по всій країні понад 200 обшуків у медичних закладах і територіальних центрах комплектування.

За результатами обшуків у МСЕК та ВЛК, у приміщеннях ТЦК та за місцем проживання причетних до "схем" осіб поліцейські вилучили понад 10 000 особових медичних справ, журнали реєстрації осіб, які пройшли та проходять комісії, тощо.

Діям службовців та цивільних осіб, які стали псевдохворими або отримали псевдоінвалідність, буде надана правова кваліфікація.

Підставою для проведення обшуків стали виявлені поліцейськими масштабні корупційні схеми, до організації яких причетні службові особи даних установ.

За винагороду фігуранти проваджень допомагали громадянам з оформленням групи інвалідності чи визнанням їх тимчасово непридатними до служби.

Зокрема писали фіктивні історії хвороб, видавали незаповнені медичні бланки з усіма печатками та підписами, а також бланки повісток, вносили недостовірні відомості про стан здоровʼя до відповідних інформаційних баз тощо. Такі дії дозволяли відтермінувати чи взагалі уникнути призову на військову службу.

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