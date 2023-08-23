Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Обыски в ТЦК и ВВК: полиция изъяла более 10 000 медицинских дел

Алена МазуренкоСреда, 23 августа 2023, 12:50
Обыски в ТЦК и ВВК: полиция изъяла более 10 000 медицинских дел

По результатам более 200 обысков в ТЦК для документирования коррупционных схем уклонения от призыва Нацполиция изъяла более 10 000 медицинских дел.

Источник: пресс-служба Нацполиции

Дословно: "Среди изъятых сведений - документы, полученные "привилегированным" способом. Во время следствия будет проверяться законность их получения, а действиям причастных к незаконным схемам предоставлена правовая оценка".

Детали: 22 августа оперативники проводили по всей стране более 200 обысков в медицинских учреждениях и территориальных центрах комплектования.

По результатам обысков в МСЭК и ВВК, в помещениях ТЦК и по месту жительства причастных к "схемам" лиц полицейские изъяли более 10 000 личных медицинских дел, журналы регистрации лиц, прошедших и проходящих комиссии, и тому подобное.

Действиям служащих и гражданских лиц, которые стали псевдобольными или получили псевдоинвалидность, будет дана правовая квалификация.

 

Основанием для проведения обысков стали выявленные полицейскими масштабные коррупционные схемы, к организации которых причастны должностные лица данных учреждений.

За вознаграждение фигуранты производств помогали гражданам с оформлением группы инвалидности или признанием их временно непригодными к службе.

В частности писали фиктивные истории болезней, выдавали незаполненные медицинские бланки со всеми печатями и подписями, а также бланки повесток, вносили недостоверные сведения о состоянии здоровья в соответствующие информационные базы и тому подобное. Такие действия позволяли отсрочить или вообще избежать призыва на военную службу.

Напомним:

  • 11 августа президент Владимир Зеленский провел заседание СНБО главной темой которого были результаты проверки ТЦК и социальной поддержки.
  • 17 августа Зеленский подписал указ с рекомендациями Совета национальной безопасности и обороны Украины к Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному уволить всех областных военкоматов.

Темы: ТЦКвойнамобилизацияобыски
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
ТЦК
Депутат и командир ВСУ требовал деньги за пребывание в тылу работника военкомата
В Украине проводят сотни обысков в военкоматах и ВВК
Зеленский о решении СНБО: Увольняем всех областных военкомов
Последние новости
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
Все новости...
Реклама: