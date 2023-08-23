Обыски в ТЦК и ВВК: полиция изъяла более 10 000 медицинских дел
По результатам более 200 обысков в ТЦК для документирования коррупционных схем уклонения от призыва Нацполиция изъяла более 10 000 медицинских дел.
Источник: пресс-служба Нацполиции
Дословно: "Среди изъятых сведений - документы, полученные "привилегированным" способом. Во время следствия будет проверяться законность их получения, а действиям причастных к незаконным схемам предоставлена правовая оценка".
Детали: 22 августа оперативники проводили по всей стране более 200 обысков в медицинских учреждениях и территориальных центрах комплектования.
По результатам обысков в МСЭК и ВВК, в помещениях ТЦК и по месту жительства причастных к "схемам" лиц полицейские изъяли более 10 000 личных медицинских дел, журналы регистрации лиц, прошедших и проходящих комиссии, и тому подобное.
Действиям служащих и гражданских лиц, которые стали псевдобольными или получили псевдоинвалидность, будет дана правовая квалификация.
Основанием для проведения обысков стали выявленные полицейскими масштабные коррупционные схемы, к организации которых причастны должностные лица данных учреждений.
За вознаграждение фигуранты производств помогали гражданам с оформлением группы инвалидности или признанием их временно непригодными к службе.
В частности писали фиктивные истории болезней, выдавали незаполненные медицинские бланки со всеми печатями и подписями, а также бланки повесток, вносили недостоверные сведения о состоянии здоровья в соответствующие информационные базы и тому подобное. Такие действия позволяли отсрочить или вообще избежать призыва на военную службу.
Напомним:
- 11 августа президент Владимир Зеленский провел заседание СНБО главной темой которого были результаты проверки ТЦК и социальной поддержки.
- 17 августа Зеленский подписал указ с рекомендациями Совета национальной безопасности и обороны Украины к Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному уволить всех областных военкоматов.