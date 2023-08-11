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Зеленський про рішення РНБО: Звільняємо всіх обласних військкомів

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 11 серпня 2023, 14:32
Зеленський про рішення РНБО: Звільняємо всіх обласних військкомів
Володимир Зеленеський, фото: пресслужба ОП

Президент Володимир Зеленський прокоментував результати засідання Ради національної безпеки та оборони щодо перевірки територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК), зокрема, прийнято рішення звільнити всіх обласних військкомів.

Джерело: Зеленський у Facebook

Пряма мова Зеленського: "Наші рішення. Звільняємо всіх обласних "воєнкомів". Керувати цією системою мають люди, які точно знають, що таке війна та чому цинізм і хабарництво під час війни – це державна зрада".

Деталі: За його словами, натомість воїни, які пройшли фронт або які не можуть бути в передовій через поранення, але зберегли свою гідність і не мають цинізму – саме їм можна довірити цю систему комплектування.

"Реалізувати це рішення повинен головком Залужний. Перед призначенням нових керівників ТЦК буде перевірка СБУ", - зазначив президент.

Також на засіданні РНБО розглядалось питання ВЛК. "За два тижні відбудеться засідання РНБО щодо цього питання. Зараз – перевірка, підготовка пропозицій. Рішення теж будуть", - пообіцяв Зеленський.

Що було раніше: 23 липня на Ставці головнокомандувача Зеленський дав термінове доручення створити комісію під керівництвом першого заступника міністра оборони України генерала Павлюка разом із правоохоронним блоком та разом із НАЗК для перевірки всіх воєнкомів в усіх регіонах України, щоб вони не ганьбили нашу державу і пам’ять героїв, які гинуть на фронті".

Теми: ТЦКЗеленськийРНБО
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