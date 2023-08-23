В ГУР підтвердили вибухи в Криму: показали відео знищення ЗРК С-400 "Тріумф"

Вибухи в окупованому Криму прозвучали вранці 23 серпня поблизу села Оленівка на мисі Тарханкут, у результаті чого було знищено російську зенітно-ракетну систему великого і середнього радіусу дії С-400 "Тріумф".

Джерело: пресслужба ГУР

Дослівно: "Внаслідок вибуху повністю знищено саму установку (С-400 "Тріумф" - ред.), встановлені на ній ракети та особовий склад".

Деталі: У розвідці пояснили, що враховуючи обмежену кількість таких комплексів на озброєнні ворога, це болючий удар по системі ППО росіян, що матиме серйозний вплив на подальші події на півострові.

Що було раніше: Перед цим радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram повідомляв, що у Криму було уражено протикорабельний комплекс (БРПК) "Бастіон", а також пошкоджені радіолокаційні станції.