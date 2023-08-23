Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В ГУР підтвердили вибухи в Криму: показали відео знищення ЗРК С-400 "Тріумф"

Станіслав ПогоріловСереда, 23 серпня 2023, 13:21
В ГУР підтвердили вибухи в Криму: показали відео знищення ЗРК С-400 Тріумф
Фото: Getty Images

Вибухи в окупованому Криму прозвучали вранці 23 серпня поблизу села Оленівка на мисі Тарханкут, у результаті чого було знищено російську зенітно-ракетну систему великого і середнього радіусу дії С-400 "Тріумф".

Джерело: пресслужба ГУР

Дослівно: "Внаслідок вибуху повністю знищено саму установку (С-400 "Тріумф" - ред.), встановлені на ній ракети та особовий склад".

Деталі: У розвідці пояснили, що враховуючи обмежену кількість таких комплексів на озброєнні ворога, це болючий удар по системі ППО росіян, що матиме серйозний вплив на подальші події на півострові.

Що було раніше: Перед цим радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram повідомляв, що у Криму було уражено протикорабельний комплекс (БРПК) "Бастіон", а також пошкоджені радіолокаційні станції.

Теми: Кримокупаціявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Кім Чен Ин скоро поїде до Путіна, щоб обговорити поставки зброї в РФ – NYT

Папа визнав недоречність російських імператорів у своїй промові

фотоЗалужний призначив Героя України головним військкомом Львівщини

Україна ліквідувала наслідки теракту на Каховській ГЕС: вдалося уникнути найгіршого

фотоДо Києва завітав Стівен Фрай: проведе саміт Зеленської

Ердоган не зміг повернути Путіна до "зернової угоди"

Усі новини...
Обшуки у ТЦК і ВЛК: поліція вилучила більше 10 000 медичних справ
Данілов відповів режисеру Трієру: Коли митець стає на бік ката – це трагедія
"Шахед" зруйнував школу на Сумщині, загинуло четверо працівників
"На кількох напрямках ми йдемо вперед" – Зеленський про контрнаступ
Останні новини
22:27
Держдеп висловився про переговори Ердогана з Путіним
22:21
Глава МЗС Австрії пожартував, що бачить Кулебу частіше, ніж дітей
22:05
фотоЛьвівські лікарі зробили пересадку нирки підлітку: донором став батько
21:57
Кулеба пояснив, як виглядає шлях до дипломатії з РФ
21:51
Рекорди приватизації та проблеми «Центренерго»: який спадок Умєров залишив Фонду держмайна
21:50
відеоЗеленський відвідав 8 бойових бригад на Донеччині
21:46
Економічні новини 4 вересня: НАЗК відкрило Реєстр корупціонерів, наслідки теракту на Каховській ГЕС ліквідували
21:43
Кім Чен Ин скоро поїде до Путіна, щоб обговорити поставки зброї в РФ – NYT
21:40
На Дніпропетровщині ворог знищив 1,5 тисячі тонн зерна
21:36
Папа визнав недоречність російських імператорів у своїй промові
Усі новини...
Реклама: