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В ГУР подтвердили взрывы в Крыму: показали видео уничтожения ЗРК С-400 "Триумф"

Станислав ПогориловСреда, 23 августа 2023, 13:21
В ГУР подтвердили взрывы в Крыму: показали видео уничтожения ЗРК С-400 Триумф
Фото: Getty Images

Взрывы в оккупированном Крыму прозвучали утром 23 августа вблизи села Оленевка на мысе Тарханкут, в результате чего была уничтожена российская зенитно-ракетная система большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф".

Источник: пресс-служба ГУР

Дословно: "В результате взрыва полностью уничтожена сама установка (С-400 "Триумф" - ред.), установленные на ней ракеты и личный состав".

Детали: В разведке объяснили, что учитывая ограниченное количество таких комплексов на вооружении врага, это болезненный удар по системе ПВО россиян, что будет иметь серьезное влияние на дальнейшие события на полуострове.

Что предшествовало: Перед этим советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram сообщал, что в Крыму был поражен противокорабельный комплекс (БРПК) "Бастион", а также повреждены радиолокационные станции.

Темы: Крымоккупациявойна
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