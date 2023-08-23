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Рада відновила звітування політичних партій

Станіслав ПогоріловСереда, 23 серпня 2023, 16:12
Рада відновила звітування політичних партій
фото: Getty Images

Верховна Рада у середу, 23 квітня, проголосувала за законопроєкт №9419-1, який відновлює обов’язкове фінансове звітування політичних партій.

Джерело: нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram, Рух "Чесно" у Telegram

Деталі: За відповідний нормативний акти проголосувало 309 народних обранців.

Як нагадує Рух "Чесно", законопроєкт передбачає відновлення подання фінансових звітів політичними партіями, які за останні чотири роки отримали майже 3 млрд гривень бюджетних коштів і не звітували публічно за витрати.

Найбільшу підтримку законопроєкту дала депутатська група "Довіра" – 94% голоси за. Найменше голосів дали позафракційні нардепи — 47%.

Ініціатори законодавчої ініціативи пропонують, аби протягом 90 днів із дня набуття законом чинності ці партії подали до НАЗК звіти за періоди дії карантинних обмежень та воєнного стану. Для партій, що не мають державного фінансування, строк складає 120 днів. Для перевірки НАЗК відводиться 60 днів, ще на 60 днів відтерміновується вступ у дію відповідних положень. Тобто на подання перших звітів можна очікувати до п’яти місяців.

Крім того, пропонується вже з наступних парламентських виборів зменшити поріг для отримання права на державне фінансування з 5% голосів до 3%. Також партіям можуть надати можливість отримувати пасивний дохід від депозитів, в тому числі за рахунок держфінансування.

Також законопроєкт № 9419-1 врегульовує звітування партіями, які втратили частину необхідної документації внаслідок бойових дій. За наявності документального підтвердження цього партії звільнятимуть від відповідальності за неповне подання інформації. Партії зможуть на власний розсуд подати квартальні або річні звіти.

Водночас важливими є строки перевірки звітів. Ініціатива враховує, що партіям необхідно подати великий обсяг інформації, проте відведення на перевірку всього 60 днів створює ризик того, що вона буде формальною.

При цьому Рух "Чесно" нагадує, що лише у 2023 році з державного бюджету було виділено понад 885 млн гривень на фінансування діяльності партій. 

Теми: Верховна Радапартії
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