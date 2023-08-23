Рада возобновила отчетность политический партий

Верховная Рада в среду, 23 августа, проголосовала за законопроект №9419-1, который возобновляет обязательную финансовую отчетность политических партий.

Источник: нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram, движение "Чесно" в Telegram

Детали: За соответствующий нормативный акт проголосовали 309 народных избранников.

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Как напоминает движение "Чесно", законопроект предусматривает возобновление представления финансовых отчетов политическими партиями, которые за последние четыре года получили почти 3 млрд гривен бюджетных средств и не отчитывались публично за расходы.

Наибольшую поддержку законопроекту дала депутатская группа "Довіра" - 94% голоса за. Меньше всего голосов дали внефракционные нардепы - 47%.

Инициаторы законодательной инициативы предлагают, чтобы в течение 90 дней со дня вступления закона в силу эти партии подали в НАПК отчеты за периоды действия карантина и военного положения. Для партий, не имеющих государственного финансирования, срок составляет 120 дней. Для проверки НАПК отводится 60 дней, еще на 60 дней откладывается вступление в действие соответствующих положений. То есть на представление первых отчетов можно ожидать до пяти месяцев.

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Кроме того, предлагается уже со следующих парламентских выборов уменьшить порог для получения права на государственное финансирование с 5% голосов до 3%. Также партиям могут предоставить возможность получать пассивный доход от депозитов, в том числе за счет госфинансирования.

Также законопроект № 9419-1 регулирует отчетность партиями, которые потеряли часть необходимой документации в результате боевых действий. При наличии документального подтверждения этого партии будут освобождать от ответственности за неполное представление информации. Партии смогут по своему усмотрению подать квартальные или годовые отчеты.

В то же время важны сроки проверки отчетов. Инициатива учитывает, что партиям необходимо подать большой объем информации, однако отведение на проверку всего 60 дней создает риск того, что она будет формальной.

При этом движение "Чесно" напоминает, что только в 2023 году из государственного бюджета было выделено более 885 млн гривен на финансирование деятельности партий.