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Рада возобновила отчетность политический партий

Станислав ПогориловСреда, 23 августа 2023, 16:12
Рада возобновила отчетность политический партий
фото: Getty Images

Верховная Рада в среду, 23 апреля, проголосовала за законопроект №9419-1, который восстанавливает обязательную финансовую отчетность политических партий.

Источник: нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram, Движение "Честно" в Telegram

Детали: За соответствующий нормативный акт проголосовали 309 народных избранников.

Как напоминает Движение "Честно", законопроект предусматривает восстановление представления финансовых отчетов политическими партиями, которые за последние четыре года получили почти 3 млрд гривен бюджетных средств и не отчитывались публично за расходы.

Наибольшую поддержку законопроекту дала депутатская группа "Доверие" - 94% голоса за. Меньше всего голосов дали внефракционные нардепы - 47%.

Инициаторы законодательной инициативы предлагают, чтобы в течение 90 дней со дня вступления закона в силу эти партии подали в НАПК отчеты за периоды действия карантина и военного положения. Для партий, не имеющих государственного финансирования, срок составляет 120 дней. Для проверки НАПК отводится 60 дней, еще на 60 дней откладывается вступление в действие соответствующих положений. То есть на представление первых отчетов можно ожидать до пяти месяцев.

Кроме того, предлагается уже со следующих парламентских выборов уменьшить порог для получения права на государственное финансирование с 5% голосов до 3%. Также партиям могут предоставить возможность получать пассивный доход от депозитов, в том числе за счет госфинансирования.

Также законопроект № 9419-1 регулирует отчетность партиями, которые потеряли часть необходимой документации в результате боевых действий. При наличии документального подтверждения этого партии будут освобождать от ответственности за неполное представление информации. Партии смогут по своему усмотрению подать квартальные или годовые отчеты.

В то же время важны сроки проверки отчетов. Инициатива учитывает, что партиям необходимо подать большой объем информации, однако отведение на проверку всего 60 дней создает риск того, что она будет формальной.

При этом Движение "Честно" напоминает, что только в 2023 году из государственного бюджета было выделено более 885 млн гривен на финансирование деятельности партий.

Темы: Верховная Радапартии
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