Надані Україні далекобійні ракети майже 100-відсотково влучають – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що далекобійні ракети SCALP-EG мають майже 100-відсоткове влучання по ворогу.

Джерело: Зеленський на пресконференції в рамках Кримської платформи

Деталі: Зеленський повідомив, що Україна постійно працює над тим, щоб отримати більше далекобійних ракет.

Пряма мова: "Ми лобіюємо це через різні двері, але ми точно отримаємо результат. Так само, як ми отримали серйозні ракети. Було непросто, Storm Shadow у нас є, так само як із Ріші, я домовлявся з Еммануелем Макроном про SCALP-EG, ми їх отримали. Військові дуже задоволені, майже 100-відсоткове влучання".

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