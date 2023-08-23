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Надані Україні далекобійні ракети майже 100-відсотково влучають – Зеленський

"Українська правда"Середа, 23 серпня 2023, 18:07
Надані Україні далекобійні ракети майже 100-відсотково влучають – Зеленський
Володимир Зеленський на третьому саміті Кримської платформи. Фото - Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що далекобійні ракети SCALP-EG мають майже 100-відсоткове влучання по ворогу.

Джерело: Зеленський на пресконференції в рамках Кримської платформи

Деталі: Зеленський повідомив, що Україна постійно працює над тим, щоб отримати більше далекобійних ракет.

Пряма мова: "Ми лобіюємо це через різні двері, але ми точно отримаємо результат. Так само, як ми отримали серйозні ракети. Було непросто, Storm Shadow у нас є, так само як із Ріші, я домовлявся з Еммануелем Макроном про SCALP-EG, ми їх отримали. Військові дуже задоволені, майже 100-відсоткове влучання".

Передісторія:

  • У травні стало відомо, що Україна вже почала використовувати далекобійні ракети Storm Shadow, отримані від Великої Британії, для ударів по російських цілях.
  • 11 липня стало відомо, що Франція вже розпочала постачання "значної кількості" крилатих ракет великої дальності SCALP в Україну. 
  • Посол України у Франції у вівторок анонсував подальші партії далекобійних ракет SCALP.
  • У Конгресі США внесли резолюцію з вимогою надати Україні ATACMS.

Теми: ЗеленськийЗбройні сили
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