Предоставленные Украине дальнобойные ракеты почти 100-процентно попадают – Зеленский
Среда, 23 августа 2023, 18:07
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что дальнобойные ракеты SCALP-EG имеют почти 100-процентное попадание по врагу.
Источник: Зеленский на пресс-конференции в рамках Крымской платформы
Детали: Зеленский сообщил, что Украина постоянно работает над тем, чтобы получить больше дальнобойных ракет
Прямая речь: "Мы лоббируем это через разные двери, но мы точно получим результат. Так же, как мы получили серьезные ракеты. Было непросто, Storm Shadow у нас есть, так же как с Риши, я договаривался с Эммануэлем Макроном о SCALP-EG, мы их получили. Военные очень довольны, почти 100-процентное попадание".
Предыстория:
- В мае стало известно, что Украина уже начала использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow, полученные от Великобритании, для ударов по российским целям.
- 11 июля стало известно, что Франция уже начала поставки "значительного количества" крылатых ракет большой дальности SCALP в Украину.
- Посол Украины во Франции во вторник анонсировал дальнейшие партии дальнобойных ракет SCALP.
- В Конгрессе США внесли резолюцию с требованием предоставить Украине ATACMS.