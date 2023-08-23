Предоставленные Украине дальнобойные ракеты почти 100-процентно попадают – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что дальнобойные ракеты SCALP-EG имеют почти 100-процентное попадание по врагу.

Источник: Зеленский на пресс-конференции в рамках Крымской платформы

Детали: Зеленский сообщил, что Украина постоянно работает над тем, чтобы получить больше дальнобойных ракет

Прямая речь: "Мы лоббируем это через разные двери, но мы точно получим результат. Так же, как мы получили серьезные ракеты. Было непросто, Storm Shadow у нас есть, так же как с Риши, я договаривался с Эммануэлем Макроном о SCALP-EG, мы их получили. Военные очень довольны, почти 100-процентное попадание".

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