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Предоставленные Украине дальнобойные ракеты почти 100-процентно попадают – Зеленский

"Украинская правда"Среда, 23 августа 2023, 18:07
Предоставленные Украине дальнобойные ракеты почти 100-процентно попадают – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что дальнобойные ракеты SCALP-EG имеют почти 100-процентное попадание по врагу.

Источник: Зеленский на пресс-конференции в рамках Крымской платформы

Детали: Зеленский сообщил, что Украина постоянно работает над тем, чтобы получить больше дальнобойных ракет

Прямая речь: "Мы лоббируем это через разные двери, но мы точно получим результат. Так же, как мы получили серьезные ракеты. Было непросто, Storm Shadow у нас есть, так же как с Риши, я договаривался с Эммануэлем Макроном о SCALP-EG, мы их получили. Военные очень довольны, почти 100-процентное попадание".

Предыстория:

  • В мае стало известно, что Украина уже начала использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow, полученные от Великобритании, для ударов по российским целям.
  • 11 июля стало известно, что Франция уже начала поставки "значительного количества" крылатых ракет большой дальности SCALP в Украину.
  • Посол Украины во Франции во вторник анонсировал дальнейшие партии дальнобойных ракет SCALP.
  • В Конгрессе США внесли резолюцию с требованием предоставить Украине ATACMS.

Темы: ЗеленскийВооруженные силы
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