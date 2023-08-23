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Зеленський пояснив, чому ЗСУ не перекидають всі сили на південь: Окупанти на це й сподіваються

Станіслав ПогоріловСереда, 23 серпня 2023, 18:21
Зеленський пояснив, чому ЗСУ не перекидають всі сили на південь: Окупанти на це й сподіваються
Володимир Зеленський, фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський відповів на критику стосовно тактики Збройних сил під час контрнаступу, які начебто зосередили свої сили не в тих місцях, де вони повинні бути.

Джерело: Зеленський під час пресконференції 23 серпня

Пряма мова Зеленського: "У нас є схід. Хтось розуміє з фахівців, скільки там людей, скільки окупантів знаходиться на сході? Приблизно 200 тисяч! Пропозиція така: давайте візьмемо звідти наші Збройні сили, і кудись їх перекинено. Не хочу говорити, куди, наприклад, там, де це нам бажано, нам це потрібно.

Думаю так, після цього буде наступне: пару днів Слов’янськ, Краматорськ, далі вони (окупанти) підуть на Павлоград, Дніпро, відріжуть береги".  

Деталі: За словами президента, саме на це й розраховують окупанти. "Ми не віддамо ні Харків, ні Донбас, ні Павлоград, ні Дніпро. І саме так. І нехай всі аналітики світу на це навіть не розраховують", - зазначив Зеленський.

Що було раніше: Перед цим американське видання The New York Times з посиланням на думку американських та інших західних офіційних осіб писало, що Збройні сили під час контрнаступу зосередили свої сили не в тих місцях, де вони повинні бути і радять змінити тактику.

Відповідно, американські планувальники порадили Україні зосередитися на фронті в напрямку Мелітополя, який є головним пріоритетом Києва, і на прориві через російські мінні поля та інші оборонні споруди, навіть якщо українці втратять більше солдатів і техніки в цьому процесі.

Тільки зі зміною тактики і різким переходом можна змінити темп контрнаступу, вважають американські чиновники.

Теми: Зеленськийконтрнаступ
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