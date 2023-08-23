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Зеленский объяснил, почему ВСУ не перебрасывают все силы на юг: Оккупанты на это и надеются

Станислав ПогориловСреда, 23 августа 2023, 18:21
Зеленский объяснил, почему ВСУ не перебрасывают все силы на юг: Оккупанты на это и надеются
Владимир Зеленский, фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский ответил на критику в отношении тактики Вооруженных сил во время контрнаступления, которые якобы сосредоточили свои силы не в тех местах, где они должны быть.

Источник: Зеленский во время пресс-конференции 23 августа

Прямая речь Зеленского: "У нас есть восток. Кто-то понимает из специалистов, сколько там людей, сколько оккупантов находится на востоке? Примерно 200 тысяч! Предложение такое: давайте возьмем оттуда наши Вооруженные силы, и куда-то их перебросим. Не хочу говорить, куда, например, там, где это нам желательно, нам это нужно.

Думаю так, после этого будет следующее: пару дней Славянск, Краматорск, дальше они (оккупанты) пойдут на Павлоград, Днепр, отрежут берега". 

Детали: По словам президента, именно на это и рассчитывают оккупанты. "Мы не отдадим ни Харьков, ни Донбасс, ни Павлоград, ни Днепр. И именно так. И пусть все аналитики мира на это даже не рассчитывают", - отметил Зеленский.

Что предшествовало: Перед этим американское издание The New York Times со ссылкой на мнение американских и других западных официальных лиц писало, что Вооруженные силы во время контрнаступления сосредоточили свои силы не в тех местах, где они должны быть и советуют изменить тактику.

Соответственно, американские планировщики советуют Украине сосредоточиться на фронте в направлении Мелитополя, который является главным приоритетом Киева, и на прорыве через российские минные поля и другие оборонительные сооружения, даже если украинцы потеряют больше солдат и техники в этом процессе.

Только со сменой тактики и резким переходом можно изменить темп контрнаступления, считают американские чиновники.

Темы: Зеленскийконтрнаступление
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