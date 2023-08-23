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Франція не визнає анексію Росією окупованих українських територій − Макрон

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 23 серпня 2023, 18:50
Франція не визнає анексію Росією окупованих українських територій − Макрон
Президенти Макрон і Зеленський. Фото ілюстративне з Facebook Макрона

Офіційний Париж продовжує вважати категорично протиправним та не визнає "привласнення" Росією Криму та інших окупованих територій України, заявив президент Франції Емманюель Макрон.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Макрона у дистанційному виступі на саміті Кримської платформи

Деталі: Французький президент підкреслив, що анексія Росією Криму та Севастополя була цілковито протиправною і порушила базові засади міжнародного права, а після того ситуація на півострові стабільно погіршувалася. 

Пряма мова Макрона: "Хочу ще раз чітко заявити перед усіма вами, поруч з вами: Франція не визнає ані анексію Росією територій України, ані результатів псевдовиборів, організованих там".

Деталі: Французькі ЗМІ відзначили, що це одночасно може бути непрямою відповіддю на слова експрезидента Франції Ніколя Саркозі, який нещодавно назвав перспективи повернення Криму "ілюзорними"

Макрон висловив повагу й солідарність з українцями на тлі усіх труднощів і страждань під час повномасштабної війни, та засудив російські удари по цивільних цілях, назвавши їх воєнними злочинами.

Він також підкреслив, що Франція залишається поруч з українцями "на європейському шляху України" і у прагненні українців до "справедливого й сталого миру, тобто миру з повагою до міжнародного права".

Макрон окремо засудив російські удари по інфраструктурі для експорту зерна після того, як Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи: "Усі, хто ще вагався, тепер мають докази, що Росія насправді ніколи не хотіла запропонувати рішення на один з прямих наслідків цієї війни (загрозу продовольчої кризи – ред.)".

Президент Франції також нагадав, що ЄС і Україна шукають способи і далі експортувати українське зерно для країн Глобального півдня. 

Передісторія:

Теми: ФранціяУкраїнаРосіяокупація
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