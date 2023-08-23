Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Франция не признает аннексию Россией оккупированных украинских территорий − Макрон

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 23 августа 2023, 18:50
Франция не признает аннексию Россией оккупированных украинских территорий − Макрон
Президенты Макрон и Зеленский. Фото иллюстративное из Facebook Макрона

Официальный Париж продолжает считать категорически противоправным и не признает "присвоение" Россией Крыма и других оккупированных территорий Украины, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Макрона в дистанционном выступлении на саммите Крымской платформы

Детали: Французский президент подчеркнул, что аннексия Россией Крыма и Севастополя была полностью противоправной и нарушила базовые принципы международного права, а после этого ситуация на полуострове стабильно ухудшалась.

Прямая речь Макрона: "Хочу еще раз четко заявить перед всеми вами, рядом с вами: Франция не признает ни аннексию Россией территорий Украины, ни результатов псевдовыборов, организованных там".

Детали: Французские СМИ отметили, что это одновременно может быть косвенным ответом на слова экс-президента Франции Николя Саркози, который недавно назвал перспективы возвращения Крыма "иллюзорными".

Макрон выразил уважение и солидарность с украинцами на фоне всех трудностей и страданий во время полномасштабной войны, и осудил российские удары по гражданским целям, назвав их военными преступлениями.

Он также подчеркнул, что Франция остается рядом с украинцами "на европейском пути Украины" и в стремлении украинцев к "справедливому и устойчивому миру, то есть миру с уважением к международному праву".

Макрон отдельно осудил российские удары по инфраструктуре для экспорта зерна после того, как Россия вышла из Черноморской зерновой инициативы: "Все, кто еще колебался, теперь имеют доказательства, что Россия на самом деле никогда не хотела предложить решение на одно из прямых последствий этой войны (угрозу продовольственного кризиса − ред.)".

Президент Франции также напомнил, что ЕС и Украина ищут способы и дальше экспортировать украинское зерно для стран Глобального юга.

Предыстория:

Темы: ФранцияУкраинаРосcияоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Франция
Франция про удар по Чернигову: Иллюстрация трусости и цинизма России
Суд во Франции обязал восстановить на работе 74-летнего профессора, которого уволили за старость
Во Франции разбился легкомоторный самолет: трое погибших
Последние новости
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
Все новости...
Реклама: