Франция не признает аннексию Россией оккупированных украинских территорий − Макрон

Официальный Париж продолжает считать категорически противоправным и не признает "присвоение" Россией Крыма и других оккупированных территорий Украины, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Макрона в дистанционном выступлении на саммите Крымской платформы

Детали: Французский президент подчеркнул, что аннексия Россией Крыма и Севастополя была полностью противоправной и нарушила базовые принципы международного права, а после этого ситуация на полуострове стабильно ухудшалась.

Прямая речь Макрона: "Хочу еще раз четко заявить перед всеми вами, рядом с вами: Франция не признает ни аннексию Россией территорий Украины, ни результатов псевдовыборов, организованных там".

Детали: Французские СМИ отметили, что это одновременно может быть косвенным ответом на слова экс-президента Франции Николя Саркози, который недавно назвал перспективы возвращения Крыма "иллюзорными".

Макрон выразил уважение и солидарность с украинцами на фоне всех трудностей и страданий во время полномасштабной войны, и осудил российские удары по гражданским целям, назвав их военными преступлениями.

Он также подчеркнул, что Франция остается рядом с украинцами "на европейском пути Украины" и в стремлении украинцев к "справедливому и устойчивому миру, то есть миру с уважением к международному праву".

Макрон отдельно осудил российские удары по инфраструктуре для экспорта зерна после того, как Россия вышла из Черноморской зерновой инициативы: "Все, кто еще колебался, теперь имеют доказательства, что Россия на самом деле никогда не хотела предложить решение на одно из прямых последствий этой войны (угрозу продовольственного кризиса − ред.)".

Президент Франции также напомнил, что ЕС и Украина ищут способы и дальше экспортировать украинское зерно для стран Глобального юга.

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