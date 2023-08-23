У РОСІЇ РОЗБИВСЯ ЛІТАК: СЕРЕД ПАСАЖИРІВ ЗНАЧИТЬСЯ ПРИГОЖИН − РОСЗМІ

Невеликий літак розбився в Бологовському районі Тверської області Росії, Росавіація стверджує, що серед пасажирів значився ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин.

Джерело: Telegram-канали Baza і Mash, російська пропагандистка Ксенія Собчак у Telegram, пропагандистське видання ТАСС, видання "Подъём"

Деталі: Подія сталася під селом Куженкіно. За даними Baza, розбився бізнес-джет Embraer.

У мережі з'явилися відео падіння літака і пожежі вже на землі. На них видно, як літак без одного крила падає вертикально вниз.

Бізнес-джет упав у Тверській області Россі, усі 7 осіб, що були на борту, загинули, пишуть російські Telegram-канали. Пишуть, що цей літак належав Пригожину pic.twitter.com/kzb8GLB6Fu — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 23, 2023

Російська пропагандистка Ксенія Собчак із посиланням на свої джерела повідомила, що впав літак Embraer, який належить Євгенію Пригожину.

"Це сталося за 15 кілометрів від Хотилово. За нашою інформацією, там було 3 людини екіпажу і 7 пасажирів. Чи був там сам Пригожин − невідомо", − написала Собчак.

Ще одне відео катастрофи літака, на борту якого, як повідомляють росЗМІ, був ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин. Відео з Telegram-каналу Подъём pic.twitter.com/Y1aXOfMx3F — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 23, 2023

Оновлено: Пізніше МНС Росії підтвердило, що у Тверській області поблизу населеного пункту Куженкіно сталося падіння приватного літака Embraer Legacy, що здійснював рейс Москва − Санкт-Петербург.

Повідомляють, що на борту перебували 10 осіб, із них 3 члени екіпажу.

За попередньою інформацією, усі, хто перебував на борту, загинули.

МНС Росії повідомило, що проводить пошукові роботи.

Пропагандистське видання ТАСС із посиланням на Росавіацію повідомило, що серед пасажирів літака значився Євгеній Пригожин.

ЗМІ пишуть, що на борту літака, крім самого Пригожина, був також і його заступник − Дмитро Уткін із позивним "Вагнер".

Дмитро Уткін Фото з telegram "Подъём"

Повідомляється, що перед катастрофою літака очевидці чули два сильні хлопки, після чого в судна відвалилося крило і стабілізатор, які впали недалеко від занедбаної ферми в селі Куженкіно.

Наближений до ПВК "Вагнера" Telegram-канал Grey Zone стверджує, що літак Євгенія Пригожина збили вогнем із ППО.

Також пишуть, що як версію катастрофи літака Пригожина розглядають теракт на борту.

Очевидці кажуть, що бачили вибух у повітрі, після чого літак почав падати.

Baza з посиланням на Flightradar повідомляє, що літак не знижувався перед падінням. Він зник із радарів під час набору висоти.

Російські ЗМІ повідомляють, що Пригожин 23 серпня дійсно вилетів у Росію з Африки, на борту з ним нібито був весь командний склад ПВК "Вагнера". Також пишуть, що близьке оточення не може додзвонитися до Пригожина.

Пізніше росЗМІ повідомили, що на місці аварії виявили тіла 8 загиблих.

Другий літак, що належить Пригожину, приземлився в підмосковному аеропорту "Остаф'єво".

Повідомляється, що о 17:19 борт Embraer ERJ-135BJ "Legacy 650" з номером RA-02748 вилетів з Москви до Петербурга, де сів о 18:27. Через короткий час він вирушив назад і приземлився в російській столиці вже о 20:02. Про пасажирів цього судна поки нічого невідомо.

За даними порталу FlightRadar, 24 серпня цей літак мав летіти до Баку.

Видання "Агентство" зазначає, що село Куженкіно, в районі якого розбився літак, розташоване за 50 кілометрів від резиденції російського диктатора Володимира Путіна на Валдаї.

Видання Медуза нагадує, що 23 серпня минуло рівно два місяці з моменту заколоту ПВК "Вагнер". Пригожин оголосив про свій "марш справедливості" ввечері 23 червня.