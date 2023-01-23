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В Росії ППО вже встановили на Валдаї: захищатиме резиденцію Путіна — ЗМІ

Станіслав ПогоріловПонеділок, 23 січня 2023, 09:08
В Росії ППО вже встановили на Валдаї: захищатиме резиденцію Путіна — ЗМІ
Фото: "Агентство. Новости"

Росіяни почали встановлювати системи протиповітряної оборони вже у Новгородській області, ППО, яка захищатиме президента країни-агресора Володимира Путіна та його близьких, помітили біля його резиденції у селі Ящерово Валдайського району.

Джерело: "Агентство. Новости"

Дослівно: "Ці комплекси ППО захищають від імовірного українського удару особисто президента Володимира Путіна і його близьких. Такий висновок можна зробити після того, як установка ППО з'явилася поруч із валдайською резиденцією президента. Інших об'єктів для охорони, крім резиденції, тут просто немає".

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Деталі: Зокрема, мешканець міста Валдай у Новгородській області вислав до редакції знімок, зроблений у селі Ящерово минулого тижня, - на фотографії розрахунок комплексу ППО, який, за словами автора знімка, було розміщено в поселенні "кілька тижнів тому". На фото, ймовірно, зображено комплекс "Панцир-С1". Такі ж останніми днями були помічені в центрі Москви і в Підмосков'ї.

Журналісти роблять висновок, що система ППО з'явилася в Ящерово незабаром після атаки українських дронів на російські військові аеродроми в глибині країни - перша атака на авіабази під Рязанню і в Енгельсі Саратовської області була 5 грудня.

Жителі Ящерового і сусідніх сіл, з якими зв'язалися журналісти, підтвердили розміщення комплексу ППО на Валдаї. За словами одного зі співрозмовників, комплекс не стоїть без діла - він перебуває на бойовому чергуванні, щонайменше троє військовослужбовців постійно перебувають поруч, антена РЛС обертається.

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Повідомляється, що Ящерово - одне з двох найближчих сіл до президентської резиденції, що стоїть на березі одного з місцевих озер під назвою Ужин. Від Ящерово до місць президентської резиденції трохи більше шести кілометрів по прямій.

"Валдайская резиденція Путіна, хоча й називається офіційною, майже не виконує представницьких функцій. Вона більше відома як місце особистого дозвілля Путіна, його близьких і друзів. Туди, згідно з численними свідченнями, на закриті вечірки до Путіна приїжджали зірки естради. Там же Путін за закритими дверима нерідко зустрічається з віп-гостями", - твердять журналісти.

Видання з посиланням на джерело, повідомляє, що Путін буває на Валдаї дуже часто, "він любить" це місце.

Саме в Ящеровому оселилися на постійній основі наближені до Путіна люди на кшталт офіцерів ФСО і керівників управсправами президента.

Ніякої критичної інфраструктури, стратегічних об'єктів, великих підприємств або великих скупчень військової техніки та особового складу в цьому районі немає.

Проте, ще за радянських часів у цьому районі і так розміщувалися стаціонарні засоби ППО - 42-й зенітний ракетний полк, розквартирований у селищі "Валдай-4".

 Якийсь час у 90-х база полку перебувала в занепаді, але з кінця десятих років зенітний полк укомплектували новим озброєнням, а територію частини упорядкували.

Що було раніше

  • 19 січня російські ЗМІ та пабліки у соцмережах почали публікувати фото і відео нібито зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир-С1", встановлених на дахах кількох будівель у Москві, зокрема, на даху Міноборони. Наразі не відомо, чи дійсно росіяни встановили зброю на дахах.
  • 20 січня повідомлялось, що за 10 км від резиденції президента Росії Володимира Путіна в Москві встановили комплекс протиповітряної оборони.

Теми: ПутінвійнаРосіяППО
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