Путін на тлі оркестру згадав Гітлера і вручив нагороди окупантам
Надвечір 23 серпня російський диктатор Володимир Путін прибув нібито до Курської області на захід на честь 80-річчя перемоги в Курській битві − він на тлі оркестру згадав Гітлера і вручив нагороди окупантам, які беруть участь у війні проти України.
Джерело: сайт Кремля, російське пропагандистське видання "РИА Новости"
Пряма мова Путіна: "Гітлер замишляв узяти тут реванш за Сталінград... Але їх зустріла залізна стійкість... загартованих у боях бійців Червоної армії...
Сьогодні, тут, на легендарній курській землі, будуть вручені високі державні нагороди нашим героям, військовослужбовцям, учасникам спеціальної військової операції (так окупанти називають війну проти України − ред.), які гідні слави героїв Курської дуги − тих, хто боровся з нацистами влітку 1943 року".
Деталі: Російський диктатор продовжував запевняти, що російські окупанти в Україні нібито "б'ються сміливо, рішуче", і що всіх загарбників нібито об'єднують "відданість Батьківщині і вірність військовій присязі".
РосЗМІ повідомляють, що захід проходив у селищі Понирі Курської області РФ, яка межує з Україною.
Передісторія:
- Надвечір 23 серпня у Тверській області Росії розбився невеликий літак, Росавіація стверджувала, що серед пасажирів значився ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин.
- Російські ЗМІ побачили певний символізм і в тому, що катастрофа літака сталася 23 серпня − рівно через два місяці з моменту заколоту ПВК "Вагнер" (Пригожин оголосив про свій "марш справедливості" ввечері 23 червня − ред.), і в тому, що Путін на заході в Курській області виступав на тлі оркестру ("музикантами" або "оркестром" називають бойовиків "Вагнера" − ред.).