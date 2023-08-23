Путин на фоне оркестра вспомнил Гитлера и вручил награды оккупантам
Под вечер 23 августа российский диктатор Владимир Путин прибыл якобы в Курскую область на мероприятие в честь 80-летия победы в Курской битве − он на фоне оркестра вспомнил Гитлера и вручил награды оккупантам, которые принимают участие в войне против Украины.
Источник: сайт Кремля, российское пропагандистское издание "РИА Новости"
Прямая речь Путина: "Гитлер замышлял взять здесь реванш за Сталинград…Но их встретила железная стойкость… закаленных в боях бойцов Красной армии...
Сегодня, здесь на легендарной курской земле будут вручены высокие государственные награды нашим героям, военнослужащим, участникам специальной военной операции (так оккупанты называют войну против Украины − ред.), которые достойны славы героев Курской дуги − тех, кто сражался с нацистами летом 1943 года".
Детали: Российский диктатор продолжал уверять, что российские оккупанты в Украине якобы "сражаются смело, решительно", и что всех захватчиков якобы объединяют "преданность Родине и верность воинской присяге".
РосСМИ сообщают, что мероприятие проходило в поселке Поныри Курской области РФ, которая граничит с Украиной.
Предыстория:
- Под вечер 23 августа в Тверской области России разбился небольшой самолет, Росавиация утверждает, что среди пассажиров значился главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.
- Российские СМИ увидели некий символизм и в том, что крушение самолета произошло 23 августа − ровно через два месяца с момента мятежа ЧВК "Вагнер" (Пригожин объявил о своему "марше справедливости" вечером 23 июня − ред.), и в том, что Путин на мероприятии в Курской области выступал на фоне оркестра ("музыкантами" или "оркестром" называют боевиков "Вагнера" − ред.).