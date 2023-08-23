Путин на фоне оркестра вспомнил Гитлера и вручил награды оккупантам

Под вечер 23 августа российский диктатор Владимир Путин прибыл якобы в Курскую область на мероприятие в честь 80-летия победы в Курской битве − он на фоне оркестра вспомнил Гитлера и вручил награды оккупантам, которые принимают участие в войне против Украины.

Источник: сайт Кремля, российское пропагандистское издание "РИА Новости"

Прямая речь Путина: "Гитлер замышлял взять здесь реванш за Сталинград…Но их встретила железная стойкость… закаленных в боях бойцов Красной армии...

Сегодня, здесь на легендарной курской земле будут вручены высокие государственные награды нашим героям, военнослужащим, участникам специальной военной операции (так оккупанты называют войну против Украины − ред.), которые достойны славы героев Курской дуги − тех, кто сражался с нацистами летом 1943 года".

Детали: Российский диктатор продолжал уверять, что российские оккупанты в Украине якобы "сражаются смело, решительно", и что всех захватчиков якобы объединяют "преданность Родине и верность воинской присяге".

РосСМИ сообщают, что мероприятие проходило в поселке Поныри Курской области РФ, которая граничит с Украиной.

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