На Дніпропетровщині працювала ППО – повітряники
Четвер, 24 серпня 2023, 02:38
Вночі 24 серпня, за даними ЗМІ, у Дніпрі пролунали вибухи, Повітряні сили повідомили про роботу ППО в області.
Джерело: Суспільне Дніпро, Повітряні сили
Дослівно Суспільне: "У Дніпрі чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного".
Оновлено: Пізніше Повітряні сили повідомили про роботу ППО у Дніпропетровській області.
Що передувало: Перед цим Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку у східних і південно-східних областях України.