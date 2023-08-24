На Дніпропетровщині працювала ППО – повітряники

Вночі 24 серпня, за даними ЗМІ, у Дніпрі пролунали вибухи, Повітряні сили повідомили про роботу ППО в області.

Джерело: Суспільне Дніпро, Повітряні сили

Дослівно Суспільне: "У Дніпрі чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного".

Оновлено: Пізніше Повітряні сили повідомили про роботу ППО у Дніпропетровській області.

Що передувало: Перед цим Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку у східних і південно-східних областях України.