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На Дніпропетровщині працювала ППО – повітряники

Ольга Глущенко Четвер, 24 серпня 2023, 02:38
На Дніпропетровщині працювала ППО – повітряники
ППО, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Вночі 24 серпня, за даними ЗМІ, у Дніпрі пролунали вибухи, Повітряні сили повідомили про роботу ППО в області.

Джерело: Суспільне Дніпро, Повітряні сили

Дослівно Суспільне: "У Дніпрі чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного".

Оновлено: Пізніше Повітряні сили повідомили про роботу ППО у Дніпропетровській області.

Що передувало: Перед цим Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку у східних і південно-східних областях України.

Теми: Дніпровибух
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