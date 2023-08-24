На Днепропетровщине работала ПВО – воздушники
Четверг, 24 августа 2023, 02:38
Ночью 24 августа, по данным СМИ, в Днепре прогремели взрывы, Воздушные силы сообщили о работе ПВО в области.
Источник: Суспільне Дніпро, Воздушные силы
Дословно Суспільне: "В Днепре слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Суспільного".
Обновлено: Позже Воздушные силы сообщили о работе ПВО в Днепропетровской области.
Что предшествовало: Перед этим Воздушные силы предупредили о ракетной опасности в восточных и юго-восточных областях Украины.