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На Днепропетровщине работала ПВО – воздушники

Ольга ГлущенкоЧетверг, 24 августа 2023, 02:38
На Днепропетровщине работала ПВО – воздушники
ПВО, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Ночью 24 августа, по данным СМИ, в Днепре прогремели взрывы, Воздушные силы сообщили о работе ПВО в области.

Источник: Суспільне Дніпро, Воздушные силы

Дословно Суспільне: "В Днепре слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Суспільного".

Обновлено: Позже Воздушные силы сообщили о работе ПВО в Днепропетровской области.

Что предшествовало: Перед этим Воздушные силы предупредили о ракетной опасности в восточных и юго-восточных областях Украины.

Темы: Днепрвзрыв
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