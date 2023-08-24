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У будь-якій точці Криму можемо уразити противника – Буданов

Ольга Глущенко Четвер, 24 серпня 2023, 04:30
У будь-якій точці Криму можемо уразити противника – Буданов
Кирило Буданов. Фото УП

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив про здатність Сил оборони уразити противника у будь-якій точці окупованого Криму.

Джерело: Буданов в інтерв’ю Радіо Свобода

Пряма мова: "Ми маємо здатність вразити будь-яку частину тимчасово окупованої АРК станом на зараз.

Абсолютно в будь-якій точці ми можемо досягти противника".

"Ті, хто наробив дурниць, їм краще виїхати.

А тим, хто чекає, треба готуватися і робити все для допомоги перш за все розвідувальним органам, ну і далі, коли вже війська підуть у відкриту.

Для підтримки, для створення сприятливих умов. Для того, щоб це сталося просто швидше. І найбільш безкровно, як це тільки можливо буде зробити".

Деталі: За його словами, для деокупації Криму є багато різних варіантів, але "без військових, бойових дій це неможливо".

Нагадаємо: Вибухи в окупованому Криму прозвучали вранці 23 серпня поблизу села Оленівка на мисі Тарханкут, у результаті чого було знищено російську зенітно-ракетну систему великого і середнього радіусу дії С-400 "Тріумф".

Теми: КримвійнаокупаціяБуданов
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