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В любой точке Крыма можем поразить противника – Буданов

Ольга ГлущенкоЧетверг, 24 августа 2023, 04:30
В любой точке Крыма можем поразить противника – Буданов
Кирилл Буданов. Фото УП

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил о способности Сил обороны поразить противника в любой точке оккупированного Крыма.

Источник: Буданов в интервью Радио Свобода

Прямая речь: "Мы имеем способность поразить любую часть временно оккупированной АРК по состоянию на сейчас.

Абсолютно в любой точке мы можем достичь противника".

"Те, кто наделал глупостей, им лучше уехать.

А тем, кто ждет, надо готовиться и делать все для помощи прежде всего разведывательным органам, ну и дальше, когда уже войска пойдут в открытую.

Для поддержки, для создания благоприятных условий. Для того, чтобы это произошло просто быстрее. И наиболее бескровно, как это только возможно будет сделать".

Детали: По его словам, для деоккупации Крыма есть много разных вариантов, но "без военных, боевых действий это невозможно".

Напомним: Взрывы в оккупированном Крыму прозвучали утром 23 августа вблизи села Оленевка на мысе Тарханкут, в результате чего была уничтожена российская зенитно-ракетная система большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф".

Темы: КрымвойнаоккупацияБуданов
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