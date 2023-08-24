Путін "майже напевно" наказав убити Пригожина – ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) схиляються до думки, що російський диктатор Володимир Путін помстився за приниження заколотом і віддав наказ знищити керівництво "ПВК Вагнера".

Джерело: ISW

Деталі: У звіті зазначається, що ватажок групи "Вагнера" Євгеній Пригожин і її засновник Дмитро Уткін, як повідомляється, загинули після того, як російські силовики збили літак, що перевозив керівництво "Вагнера" над Тверською областю.

Російське Федеральне авіаційне агентство (Росавіація) повідомило 23 серпня, що всі пасажири – Євгеній Пригожин, Дмитро Уткін, Сергій Пропустін, Євген Макар'ян, Олександр Тотмін, Валерій Чекалов, Микола Матюсєєв – загинули в авіакатастрофі разом з усіма трьома членами екіпажу.

Крім того, російські джерела стверджують, що другий літак Embraer (реєстраційний номер RA-02748), що належить "ПВК Вагнера", вилетів з Москви, але розвернувся і приземлився в московському аеропорту Остаф'єво приблизно в той самий час, коли стався удар.

Дані відстеження польотів показали, що цей другий літак прибув до Санкт-Петербурга о 18:27 і вилетів назад до Москви через 20 хвилин, прибувши, однак, о 20:02.

Аналітики вказують на те, що Міністерство оборони Росії і Кремль знищували "ПВК Вагнера" і послаблювали владу Пригожина з моменту заколоту – і вбивство вищого керівництва "Вагнера", ймовірно, було останнім кроком до ліквідації ПВК як незалежної організації.

Експерти припускають також, що Пригожин, ймовірно, намагався протидіяти знищенню "Вагнера" Міністерством оборони Росії та Кремлем.

В огляді зазначають: майбутнє "ПВК Вагнера" без керівника залишається невизначеним.

На думку фахівців, Пригожин і Уткін, безперечно, були обличчями "Вагнера", і їхнє вбивство матиме значні наслідки для командного складу ПВК і для самого "Вагнера" як бренду.

Крім того, командири і бійці "Вагнера" можуть почати боятися за своє життя або бути деморалізованими.

Втручання російського МО і Кремля в операції "Вагнера" і відсутність Пригожина, який би боровся за нові можливості для особового складу "Вагнера", може призвести до подальшої деградації угруповання "Вагнера", – ідеться у звіті.

Вказують аналітики й на те, що Путін "майже напевно" наказав російському військовому командуванню збити літак Пригожина. Російські військові, особливо міністр оборони Росії Сергій Шойгу і начальник Генерального штабу генерал армії Валерій Герасимов, навряд чи вбили б Пригожина без наказу Путіна.

І додають: офіційне підтвердження звільнення Суровікіна в російських державних ЗМІ в той же день, що і вбивство Пригожина, швидше за все, не є збігом. Кремль, ймовірно, має намір, щоб обидва розголошені покарання стали чітким сигналом про те, що з учасниками заколоту 24 червня розправилися, і що виклик "Вагнера" російському керівництву – це вже вирішена справа.

За спостереженнями аналітиків, російські джерела зазначили, що минуло рівно два місяці з початку збройного заколоту "Вагнера", під час якого сили ПВК збили кілька російських гелікоптерів і вбили щонайменше 13 російських військовослужбовців.

Експерти кажуть, що рішення про те, що за вбивство Пригожина відповідала російська протиповітряна оборона, дозволило МО РФ безпосередньо помститися за один з найсмертоносніших днів для російської авіації з початку повномасштабного вторгнення.

Помітили фахівці і те, що, імовірно, Кремль створює умови для того, щоб зняти явну відповідальність за вбивство Пригожина з Путіна і російських військових.

Ключові висновки ISW за 23 серпня: