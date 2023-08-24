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Ворог вдарив ракетами по Дніпру: 7 постраждалих, багато пошкоджень

Ольга Глущенко Четвер, 24 серпня 2023, 07:37
Ворог вдарив ракетами по Дніпру: 7 постраждалих, багато пошкоджень
руйнування у Дніпрі, фото Лисака

Вночі 24 серпня росіяни вдарили ракетами по Дніпру, семеро людей отримали поранення, пошкоджені будинки та інші будівлі, автобуси, авто, водогони і газогони.

Джерело: голова військової адміністрації Дніпропетровської області Сергій Лисак

Пряма мова: "Серед ночі – потужні вибухи у Дніпрі. Ворог вдарив по місту ракетами. Одну з них збили захисники з Повітряного командування "Схід".

Але є й влучання. Руйнувань зазнав транспортний об'єкт. Постраждали 7 людей – троє чоловіків та четверо жінок, від 32 до 55 років. Здебільшого у них рвані рани та осколкові поранення. Шістьох госпіталізували в стані середньої тяжкості".

Деталі: Лисак додав, що пошкоджені з десяток об'єктів. Серед них – банк, заправка, готель, агрофірма, виробництво меблів, адмінбудівля. Також понівечені 15 кіосків.

Крім того, ушкоджень зазнали два житлові будинки, 3 автобуси та кілька авто, контактна тролейбусна мережа, водо- і газогони.

Що передувало: Вночі 24 серпня, за даними ЗМІ, у Дніпрі пролунали вибухи, Повітряні сили повідомили про роботу ППО в області.

Теми: Дніпроракетний удар
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