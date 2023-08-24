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Враг ударил ракетами по Днепру: 7 пострадавших, много повреждений

Ольга ГлущенкоЧетверг, 24 августа 2023, 07:37
Враг ударил ракетами по Днепру: 7 пострадавших, много повреждений
разрушения в Днепре, фото Лысака

Ночью 24 августа россияне ударили ракетами по Днепру, семь человек получили ранения, повреждены дома и другие здания, автобусы, авто, водопроводы и газопроводы.

Источник: глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак

Прямая речь: "Среди ночи – мощные взрывы в Днепре. Враг ударил по городу ракетами. Одну из них сбили защитники из Воздушного командования "Восток".

Но есть и попадания. Разрушениям подвергся транспортный объект. Пострадали 7 человек - трое мужчин и четверо женщин, от 32 до 55 лет. В основном у них рваные раны и осколочные ранения. Шестерых госпитализировали в состоянии средней тяжести".

Детали: Лысак добавил, что повреждены с десяток объектов. Среди них – банк, заправка, гостиница, агрофирма, производство мебели, админздание. Также изуродованы 15 киосков.

Кроме того, повреждения получили два жилых дома, 3 автобуса и несколько авто, контактная троллейбусная сеть, водо- и газопроводы.

Что предшествовало: Ночью 24 августа, по данным СМИ, в Днепре прогремели взрывы, Воздушные силы сообщили о работе ПВО в области.

Темы: Днепрракетный удар
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