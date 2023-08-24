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Розвідка Британії розповіла, чому Путін приїжджав до штабу в Ростові

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 24 серпня 2023, 09:44
Розвідка Британії розповіла, чому Путін приїжджав до штабу в Ростові
Президент РФ Володимир Путін. Фото з сайту Кремля

Російський диктатор Володимир Путін здійснив рідкісний візит до штабу Південного військового округу в Ростові, що в 160 км від лінії фронту, щоб продемонструвати свою владу, вважає британська розвідка. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на зведення розвідки Міноборони Британії

Деталі: Повідомляється, що Путін провів нараду з вищим офіцерським складом, в тому числі з начальником Генштабу РФ генералом Валерієм Герасимовим, який "продовжує командувати операцією в Україні".

Згадуючи про захоплення штабу в Ростові, який керує війною в Україні, групою Вагнера у червні, відомство припускає, що президент РФ, найімовірніше, "хоче продемонструвати свою владу і показати, що вище військове командування функціонує у звичному режимі".

Що було раніше: 19 серпня російські ЗМІ повідомили, що президент РФ Володимир Путін нібито провів нараду у військовому штабі в Ростові-на-Дону, звідки окупанти управляють бойовими діями на території України.

Передісторія:

Теми: ПутінарміяРосія
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