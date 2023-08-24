Розвідка Британії розповіла, чому Путін приїжджав до штабу в Ростові
Російський диктатор Володимир Путін здійснив рідкісний візит до штабу Південного військового округу в Ростові, що в 160 км від лінії фронту, щоб продемонструвати свою владу, вважає британська розвідка.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на зведення розвідки Міноборони Британії
Деталі: Повідомляється, що Путін провів нараду з вищим офіцерським складом, в тому числі з начальником Генштабу РФ генералом Валерієм Герасимовим, який "продовжує командувати операцією в Україні".
Згадуючи про захоплення штабу в Ростові, який керує війною в Україні, групою Вагнера у червні, відомство припускає, що президент РФ, найімовірніше, "хоче продемонструвати свою владу і показати, що вище військове командування функціонує у звичному режимі".
Що було раніше: 19 серпня російські ЗМІ повідомили, що президент РФ Володимир Путін нібито провів нараду у військовому штабі в Ростові-на-Дону, звідки окупанти управляють бойовими діями на території України.
Передісторія:
- Напередодні британська розвідка повідомила, що РФ не зможе перевозити техніку по пошкоджених мостах на півдні України.
- Раніше розвідка Британії припустила, що атака дронів по аеродрому в Сольцях Новгородської області, де був знищений стратегічний ядерний бомбардувальник Ту-22М3, могла здійснюватися з російської території.
- Також відомство назвало дуже ймовірною появу нового російського військового з'єднання, оскільки РФ намагається вивільнити більш досвідчені підрозділи для бойових дій на ключових напрямках в Україні.
- При цьому британська розвідка інформувала, що наступ України на півдні успішний, тоді як РФ на Харківщині – ні.