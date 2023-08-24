Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Розвідка Британії розповіла, чому Путін приїжджав до штабу в Ростові

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 24 серпня 2023, 09:44
Розвідка Британії розповіла, чому Путін приїжджав до штабу в Ростові
Президент РФ Володимир Путін. Фото з сайту Кремля

Російський диктатор Володимир Путін здійснив рідкісний візит до штабу Південного військового округу в Ростові, що в 160 км від лінії фронту, щоб продемонструвати свою владу, вважає британська розвідка. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на зведення розвідки Міноборони Британії

Деталі: Повідомляється, що Путін провів нараду з вищим офіцерським складом, в тому числі з начальником Генштабу РФ генералом Валерієм Герасимовим, який "продовжує командувати операцією в Україні".

Згадуючи про захоплення штабу в Ростові, який керує війною в Україні, групою Вагнера у червні, відомство припускає, що президент РФ, найімовірніше, "хоче продемонструвати свою владу і показати, що вище військове командування функціонує у звичному режимі".

Що було раніше: 19 серпня російські ЗМІ повідомили, що президент РФ Володимир Путін нібито провів нараду у військовому штабі в Ростові-на-Дону, звідки окупанти управляють бойовими діями на території України.

Передісторія:

Теми: ПутінарміяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Путін
Путін "майже напевно" наказав убити Пригожина – ISW
Путін на тлі оркестру згадав Гітлера і вручив нагороди окупантам
У Навального показали супер'яхту Путіна, яка уникла арешту і змогла обійти санкції
Останні новини
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Guardian
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
Усі новини...
Реклама: