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Разведка Британии рассказала, почему Путин приезжал в штаб в Ростове

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 24 августа 2023, 09:44
Разведка Британии рассказала, почему Путин приезжал в штаб в Ростове
Президент РФ Владимир Путин. Фото с сайта Кремля

Российский диктатор Владимир Путин совершил редкий визит в штаб Южного военного округа в Ростове, что в 160 км от линии фронта, чтобы продемонстрировать свою власть, считает британская разведка. 

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сводку разведки Минобороны Великобритании

Детали: Сообщается, что Путин провел совещание с высшим офицерским составом, в том числе с начальником Генштаба РФ генералом Валерием Герасимовым, который "продолжает командовать операцией в Украине".

Вспоминая о захвате штаба в Ростове, который руководит войной в Украине, группой Вагнера в июне, ведомство предполагает, что президент РФ, скорее всего, "хочет продемонстрировать свою власть и показать, что высшее военное командование функционирует в обычном режиме".

Что было раньше: 19 августа росСМИ сообщили, что президент РФ Владимир Путин якобы провел совещание в военном штабе в Ростове-на-Дону, откуда оккупанты управляют боевыми действиями на территории Украины.

Предыстория:

Темы: ПутинармияРосcия
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