Разведка Британии рассказала, почему Путин приезжал в штаб в Ростове
Российский диктатор Владимир Путин совершил редкий визит в штаб Южного военного округа в Ростове, что в 160 км от линии фронта, чтобы продемонстрировать свою власть, считает британская разведка.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сводку разведки Минобороны Великобритании
Детали: Сообщается, что Путин провел совещание с высшим офицерским составом, в том числе с начальником Генштаба РФ генералом Валерием Герасимовым, который "продолжает командовать операцией в Украине".
Вспоминая о захвате штаба в Ростове, который руководит войной в Украине, группой Вагнера в июне, ведомство предполагает, что президент РФ, скорее всего, "хочет продемонстрировать свою власть и показать, что высшее военное командование функционирует в обычном режиме".
Что было раньше: 19 августа росСМИ сообщили, что президент РФ Владимир Путин якобы провел совещание в военном штабе в Ростове-на-Дону, откуда оккупанты управляют боевыми действиями на территории Украины.
Предыстория:
- Накануне британская разведка сообщила, что РФ не сможет перевозить технику по поврежденным мостам на юге Украины.
- Ранее разведка Британии предположила, что атака дронов по аэродрому в Сольцах в Новгородской области, где был уничтожен стратегический ядерный бомбардировщик Ту-22М3, могла осуществляться с российской территории.
- Перед этим ведомство назвало очень вероятным появление нового российского военного соединения, поскольку РФ пытается высвободить более опытные подразделения для боевых действий на ключевых направлениях в Украине.
- При этом британская разведка проинформировала, что наступление Украины на юге успешное, тогда как РФ в Харьковской области – нет.