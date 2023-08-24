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У Криму зранку стався бій за участю авіації та човнів – ЗМІ

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 24 серпня 2023, 10:35
У Криму зранку стався бій за участю авіації та човнів – ЗМІ
Мис Тарханкут, Крим, фото krym4you

На мисі Тарханкут в окупованому Криму вранці стався бій за участю плавзасобів та авіації.

Джерело: Крим.Реалії із посиланням на джерела у розвідці, Telegram-канал Baza

Деталі: За інформацією видання, з 5-ї години ранку біля населеного пункту Маяк на мисі Тарханкут було чути вибухи. Джерела видання у розвідці повідомили, що в цьому районі стався бій за участю плавзасобів і авіації. 

Наразі офіційних повідомлень про цей бій немає.

Telegram-канал Baza стверджує, що вночі ті, хто зупинився в кемпінгу в Оленівці, що розташована поблизу Маяка, почули два гучні постріли, ніби з гранатомета. Коли люди вийшли подивитися, хто стріляв, то приблизно за 10 метрів від берега вони побачили два гумові човни, у яких перебувало приблизно 10 осіб.

Коли невідомі побачили, що їх помітили, пролунало ще кілька пострілів, але вже з автоматичної зброї. Після короткої стрілянини люди на човнах попливли. Одна з куль влучила в автокемпінг, ніхто не постраждав.

Після події в так званій поліції Чорноморського району оголосили збір особового складу і ввели план "Фортеця". 

Довідково: "Крим.Реалії" повідомляють, що у селі Маяк розташована база 3-го радіотехнічного полку в складі радіотехнічних військ Повітряно-космічних сил РФ. Також на тарханкутському півострові розташований радіолокаційний вузол. По периметру підготовлені позиції для ППО.

 
скрін з гугл мапи

Що передувало: 

  • На мисі Тарханкут у середу знищено російську зенітно-ракетну систему великого і середнього радіусу дії С-400 "Тріумф".

Теми: Кримвійнаавіа
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