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В Крыму утром произошел бой с участием авиации и лодок – СМИ

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 24 августа 2023, 10:35
В Крыму утром произошел бой с участием авиации и лодок – СМИ
Мыс Тарханкут, Крым, фото krym4you

На мысе Тарханкут в оккупированном Крыму утром произошел бой с участием плавсредств и авиации.

Источник: Крым.Реалии со ссылкой на источники в разведке, Telegram-канал Baza

Детали: По информации издания, с 5 часов утра возле населенного пункта Маяк на мысе Тарханкут были слышны взрывы. Источники издания в разведке сообщили, что в этом районе произошел бой с участием плавсредств и авиации. 

На данный момент официальных сообщений об этом бое нет.

Telegram-канал Baza утверждает, что ночью те, кто остановился в кемпинге Оленевка, услышали два громких выстрела, будто из гранатомета. Когда люди вышли посмотреть, кто стрелял, то примерно в 10 метрах от берега они увидели две резиновые лодки, в которых находилось около 10 человек.

Когда неизвестные увидели, что их заметили, прозвучало еще несколько выстрелов, но уже из автоматического оружия. После короткой стрельбы люди на лодках уплыли. Одна из пуль попала в автокемпинг, никто не пострадал.

После происшествия в так называемой полиции Черноморского района объявили сбор личного состава и ввели план "Крепость". 

Справочно: "Крым.Реалии" сообщают, что в селе Маяк расположена база 3-го радиотехнического полка в составе радиотехнических войск Воздушно-космических сил РФ. Также на тарханкутском полуострове расположен радиолокационный узел. По периметру подготовлены позиции для ПВО.

 
скрин з гугл карты

Что предшествовало:

  • На мысе Тарханкут в среду уничтожена российская зенитно-ракетная система большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф".

Темы: Крымвойнаавиа
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