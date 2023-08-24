У ЄС уже засумнівалися, чи зможе Україна звільнити всю територію

Росія здатна ще тривалий час вести війну в Україні, тому наразі важко прогнозувати, чи можливо відновити повний суверенітет України наявними в розпорядженні засобами, вважає голова комітету ЄС з військових справ генерал Роберт Брігер.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на DW

Пряма мова Брігера: "Я б також з обережністю поставився до прогнозів прориву українських військ через російські лінії оборони.

Хотілося б, щоб ця війна закінчилася військовим успіхом України, але дати такий прогноз не можна".

Деталі: На думку генерала, кількість бригад, наявних у розпорядженні Києва для наступу, "невелика".

З іншого боку, зазначив він, в окупантів "були місяці на те, щоб створити щільні і добре укріплені оборонні лінії", тож Росія здатна продовжувати воювати в Україні "ще дуже тривалий час".

"До того ж Росія володіє величезною масою зброї і гігантськими потенційними резервами особового складу", – резюмував Брігер.

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