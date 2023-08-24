У ЄС уже засумнівалися, чи зможе Україна звільнити всю територію
Росія здатна ще тривалий час вести війну в Україні, тому наразі важко прогнозувати, чи можливо відновити повний суверенітет України наявними в розпорядженні засобами, вважає голова комітету ЄС з військових справ генерал Роберт Брігер.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на DW
Пряма мова Брігера: "Я б також з обережністю поставився до прогнозів прориву українських військ через російські лінії оборони.
Хотілося б, щоб ця війна закінчилася військовим успіхом України, але дати такий прогноз не можна".
Деталі: На думку генерала, кількість бригад, наявних у розпорядженні Києва для наступу, "невелика".
З іншого боку, зазначив він, в окупантів "були місяці на те, щоб створити щільні і добре укріплені оборонні лінії", тож Росія здатна продовжувати воювати в Україні "ще дуже тривалий час".
"До того ж Росія володіє величезною масою зброї і гігантськими потенційними резервами особового складу", – резюмував Брігер.
Передісторія:
- Раніше радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван відкинув твердження про те, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну нібито зайшло в глухий кут.
- Наприкінці минулого тижня видання The Washington Post із посиланням на джерела в американській розвідці повідомило, що в ході контрнаступальних операцій Україна нібито не зможе досягти ключової мети – міста Мелітополь Запорізької області.
- На це радник Байдена з нацбезпеки тоді відповів, що ситуація на полі бою в Україні постійно змінюється, і у США вірять у здатність українських сил досягти успіху.