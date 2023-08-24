Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В ЕС уже усомнились, сможет ли Украина освободить всю территорию

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 24 августа 2023, 10:43
В ЕС уже усомнились, сможет ли Украина освободить всю территорию
Глава комитета ЕС по военным делам генерал Роберт Бригер. Фото Getty Images

Россия способна еще длительное время вести войну в Украине, поэтому сейчас трудно прогнозировать, возможно ли восстановить полный суверенитет Украины имеющимися в распоряжении средствами, считает глава комитета ЕС по военным делам генерал Роберт Бригер.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на DW

Прямая речь Бригера: "Я бы также с осторожностью отнесся к прогнозам прорыва украинских войск через российские линии обороны.

Хотелось бы, чтобы эта война закончилась военным успехом Украины, но дать такой прогноз нельзя". 

Детали: По мнению генерала, количество бригад, имеющихся в распоряжении Киева для наступления, "невелико".

С другой стороны, отметил он, у оккупантов "были месяцы на то, чтобы создать плотные и хорошо укрепленные оборонительные линии", поэтому Россия способна продолжать воевать в Украине "еще очень долгое время".

"К тому же Россия обладает огромной массой оружия и гигантскими потенциальными резервами личного состава", − резюмировал Бригер.

Предыстория:

  • Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отверг утверждение о том, что полномасштабное вторжение России в Украину якобы зашло в тупик.
  • В конце прошлой недели издание The Washington Post со ссылкой на источники в американской разведке сообщило, что в ходе контрнаступательных операций Украина якобы не сможет достичь ключевой цели – города Мелитополь Запорожской области.
  • На это советник Байдена по нацбезопасности тогда ответил, что ситуация на поле боя в Украине постоянно меняется, и в США верят в способность украинских сил достичь успеха.

Темы: ЕСУкраинаконтрнаступлениедеоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
ЕС
Боррель: Будущее Украины в ЕС, и мы будем с Украиной так долго, как потребуется
Зеленский про результаты визов: Самолеты будут, дополнительная бронетехника будет, ПВО усилим
Шмыгаль: На границе с ЕС будет еще 9 пунктов пропуска
Последние новости
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
Все новости...
Реклама: