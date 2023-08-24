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В ЕС уже усомнились, сможет ли Украина освободить всю территорию

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 24 августа 2023, 10:43
В ЕС уже усомнились, сможет ли Украина освободить всю территорию
Глава комитета ЕС по военным делам генерал Роберт Бригер. Фото Getty Images

Россия способна еще длительное время вести войну в Украине, поэтому сейчас трудно прогнозировать, возможно ли восстановить полный суверенитет Украины имеющимися в распоряжении средствами, считает глава комитета ЕС по военным делам генерал Роберт Бригер.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на DW

Прямая речь Бригера: "Я бы также с осторожностью отнесся к прогнозам прорыва украинских войск через российские линии обороны.

Хотелось бы, чтобы эта война закончилась военным успехом Украины, но дать такой прогноз нельзя". 

Детали: По мнению генерала, количество бригад, имеющихся в распоряжении Киева для наступления, "невелико".

С другой стороны, отметил он, у оккупантов "были месяцы на то, чтобы создать плотные и хорошо укрепленные оборонительные линии", поэтому Россия способна продолжать воевать в Украине "еще очень долгое время".

"К тому же Россия обладает огромной массой оружия и гигантскими потенциальными резервами личного состава", − резюмировал Бригер.

Предыстория:

  • Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отверг утверждение о том, что полномасштабное вторжение России в Украину якобы зашло в тупик.
  • В конце прошлой недели издание The Washington Post со ссылкой на источники в американской разведке сообщило, что в ходе контрнаступательных операций Украина якобы не сможет достичь ключевой цели – города Мелитополь Запорожской области.
  • На это советник Байдена по нацбезопасности тогда ответил, что ситуация на поле боя в Украине постоянно меняется, и в США верят в способность украинских сил достичь успеха.

Темы: ЕСУкраинаконтрнаступлениедеоккупация
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