В ЕС уже усомнились, сможет ли Украина освободить всю территорию
Россия способна еще длительное время вести войну в Украине, поэтому сейчас трудно прогнозировать, возможно ли восстановить полный суверенитет Украины имеющимися в распоряжении средствами, считает глава комитета ЕС по военным делам генерал Роберт Бригер.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на DW
Прямая речь Бригера: "Я бы также с осторожностью отнесся к прогнозам прорыва украинских войск через российские линии обороны.
Хотелось бы, чтобы эта война закончилась военным успехом Украины, но дать такой прогноз нельзя".
Детали: По мнению генерала, количество бригад, имеющихся в распоряжении Киева для наступления, "невелико".
С другой стороны, отметил он, у оккупантов "были месяцы на то, чтобы создать плотные и хорошо укрепленные оборонительные линии", поэтому Россия способна продолжать воевать в Украине "еще очень долгое время".
"К тому же Россия обладает огромной массой оружия и гигантскими потенциальными резервами личного состава", − резюмировал Бригер.
Предыстория:
- Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отверг утверждение о том, что полномасштабное вторжение России в Украину якобы зашло в тупик.
- В конце прошлой недели издание The Washington Post со ссылкой на источники в американской разведке сообщило, что в ходе контрнаступательных операций Украина якобы не сможет достичь ключевой цели – города Мелитополь Запорожской области.
- На это советник Байдена по нацбезопасности тогда ответил, что ситуация на поле боя в Украине постоянно меняется, и в США верят в способность украинских сил достичь успеха.