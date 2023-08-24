В ЕС уже усомнились, сможет ли Украина освободить всю территорию

Россия способна еще длительное время вести войну в Украине, поэтому сейчас трудно прогнозировать, возможно ли восстановить полный суверенитет Украины имеющимися в распоряжении средствами, считает глава комитета ЕС по военным делам генерал Роберт Бригер.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на DW

Прямая речь Бригера: "Я бы также с осторожностью отнесся к прогнозам прорыва украинских войск через российские линии обороны.

Хотелось бы, чтобы эта война закончилась военным успехом Украины, но дать такой прогноз нельзя".

Детали: По мнению генерала, количество бригад, имеющихся в распоряжении Киева для наступления, "невелико".

С другой стороны, отметил он, у оккупантов "были месяцы на то, чтобы создать плотные и хорошо укрепленные оборонительные линии", поэтому Россия способна продолжать воевать в Украине "еще очень долгое время".

"К тому же Россия обладает огромной массой оружия и гигантскими потенциальными резервами личного состава", − резюмировал Бригер.

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