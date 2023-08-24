Буданов про російського пілота, який перегнав в Україну Мі-8: Він чудово почувається

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов повідомив, що російський пілот, який пішов на співпрацю з ГУР і перегнав в Україну вертоліт, почувається "чудово" і схиляється до того, щоб залишитись в Україні. Буданов заявив, що пілота можна буде побачити у фільмі, який ГУР опублікує 7 вересня.

Джерело: Буданов в інтерв’ю Радіо Свобода

У Буданова запитали про те, як ГУР вдалося "вмовити" російського пілота та про деталі спецоперації.

Пряма мова: "Змогли знайти правильний підхід до людини, змогли створити умови, щоб вивезти непомітно всю сім'ю, і врешті створити такі умови, щоб він зміг перегнати це повітряне судно з екіпажем, який не знав, що відбувається. Коли вони зрозуміли, де вони сіли, вони спробували втекти. На жаль, вони були знищені, хотілося б (взяти) живими, але маємо, що маємо...

А пілот наш чудово почувається, все в нього добре. У фільмі (який Буданов анонсував 7 вересня - ред) я думаю, що ви його побачите...У нього є два варіанти, але він схиляється до того, щоб бути тут (в Україні – ред.)".

Деталі: Глава ГУР наголосив, що із пілотом все гаразд і його ніхто не тримає за гратами, тощо.

Буданов відмовився сказати, що стало мотивом для російського пілота, щоб піти на співпрацю з українською розвідкою: "Це все зайве. Є факт. Он вертоліт. Його покажуть. Він існує, його можна помацати. Він справжній. Он пілот, його теж можна помацати, він теж справжній".

Він додав, що побачити вертоліт і поспілкуватися з його пілотом можна буде після оприлюднення "офіційного кіно".

Зокрема, керівник української розвідки анонсував документальний фільм, де опублікують деталі цієї операції, до річниці відомства 7 вересня.

За словами Буданова, ця операція є однією з найкращих проведених його відомством за всю історію України. Він наголосив, що це перша подібна успішна операція в Україні.

Він також підтвердив, що вертоліт Мі-8 наразі у Києві.

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