Буданов о российском пилоте, который перегнал в Украину Ми-8: Он прекрасно себя чувствует

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что российский пилот, который пошел на сотрудничество с ГУР и перегнал в Украину вертолет, чувствует себя "прекрасно" и склоняется к тому, чтобы остаться в Украине. Буданов заявил, что пилота можно будет увидеть в фильме, который ГУР опубликует 7 сентября.

Источник: Буданов в интервью Радио Свобода

У Буданова спросили о том, как ГУР удалось "уговорить" российского пилота и о деталях спецоперации.

Прямая речь: "Смогли найти правильный подход к человеку, смогли создать условия, чтобы вывезти незаметно всю семью, и в конце создать такие условия, чтобы он смог перегнать это воздушное судно с экипажем, который не знал, что происходит. Когда они поняли, где они сели, они попытались убежать. К сожалению, они были уничтожены, хотелось бы (взять) живыми, но имеем, что имеем...

А пилот наш прекрасно себя чувствует, все у него хорошо. В фильме (который Буданов анонсировал 7 сентября - ред.) я думаю, что вы его увидите... У него есть два варианта, но он склоняется к тому, чтобы быть здесь (в Украине - ред.)".

Детали: Глава ГУР отметил, что с пилотом все в порядке и его никто не держит за решеткой, и тому подобное.

Буданов отказался сказать, что стало мотивом для российского пилота, чтобы пойти на сотрудничество с украинской разведкой: "Это все лишнее. Есть факт. Вон вертолет. Его покажут. Он существует, его можно потрогать. Он настоящий. Вон пилот, его тоже можно потрогать, он тоже настоящий".

Он добавил, что увидеть вертолет и пообщаться с его пилотом можно будет после обнародования "официального кино".

В частности, руководитель украинской разведки анонсировал документальный фильм, где опубликуют детали этой операции, к годовщине ведомства 7 сентября.

По словам Буданова, эта операция является одной из лучших проведенных его ведомством за всю историю Украины. Он подчеркнул, что это первая подобная успешная операция в Украине.

Он также подтвердил, что вертолет Ми-8 сейчас в Киеве.

Напомним: