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ГУРівці висадились у Криму в рамках спецоперації – Юсов

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 24 серпня 2023, 11:01
ГУРівці висадились у Криму в рамках спецоперації – Юсов
Маяк, мис Тарханкут, Крим, скрін з гугл мапи

Зранку 24 серпня в окупованому Криму відбувся бій, підрозділи української розвідки здійснили висадку на півострові в межах спецоперації.

Джерело: представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в коментарі hromadske та Cуспільному

Пряма мова: "В рамках спецоперації відбулась висадка особового складу на території півострова. Головне управління розвідки з взаємодією з військово-морським флотом провели спецоперацію, цілі досягнуто, втрат серед особового складу немає. Продовжується спецоперація, всі деталі ми не розкриваємо, є втрати серед особового складу противника, а також серед сил та засобів. Інформація щодо кількості втрат уточнюється".

Передісторія: 

  • Зранку "Крим.Реалії" із посиланням на місцевих жителів та джерела в розвідці повідомили, що на мисі Тарханкут в окупованому Криму вранці стався бій за участю плавзасобів та авіації. Бій, за інформацією ЗМІ, був біля села Маяк.
  • Telegram-канал Baza стверджує, що лунали гучні простріли, які чули в кемпінгу в Оленівці, що неподалік Маяка. Коли люди вийшли подивитися, то за 10 метрів від берега вони побачили два гумові човни, у яких перебувало приблизно 10 осіб. Потім пролунало ще кілька пострілів, але вже з автоматичної зброї. Люди на човнах попливли. 

Теми: Кримрозвідка
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