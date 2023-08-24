ГУРівці висадились у Криму в рамках спецоперації – Юсов

Зранку 24 серпня в окупованому Криму відбувся бій, підрозділи української розвідки здійснили висадку на півострові в межах спецоперації.

Джерело: представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в коментарі hromadske та Cуспільному

Пряма мова: "В рамках спецоперації відбулась висадка особового складу на території півострова. Головне управління розвідки з взаємодією з військово-морським флотом провели спецоперацію, цілі досягнуто, втрат серед особового складу немає. Продовжується спецоперація, всі деталі ми не розкриваємо, є втрати серед особового складу противника, а також серед сил та засобів. Інформація щодо кількості втрат уточнюється".

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