ГУРовцы высадились в Крыму в рамках спецоперации – Юсов

Утром 24 августа в оккупированном Крыму состоялся бой, подразделения украинской разведки осуществили высадку на полуострове в рамках спецоперации.

Источник: представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии hromadske и Суспильному

Прямая речь: "В рамках спецоперации состоялась высадка личного состава на территории полуострова. Главное управление разведки с взаимодействием с военно-морским флотом провели спецоперацию, цели достигнуты, потерь среди личного состава нет. Продолжается спецоперация, все детали мы не раскрываем, есть потери среди личного состава противника, а также среди сил и средств. Информация о количестве потерь уточняется".

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