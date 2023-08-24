ГУРовцы высадились в Крыму в рамках спецоперации – Юсов
Четверг, 24 августа 2023, 11:01
Утром 24 августа в оккупированном Крыму состоялся бой, подразделения украинской разведки осуществили высадку на полуострове в рамках спецоперации.
Источник: представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии hromadske и Суспильному
Прямая речь: "В рамках спецоперации состоялась высадка личного состава на территории полуострова. Главное управление разведки с взаимодействием с военно-морским флотом провели спецоперацию, цели достигнуты, потерь среди личного состава нет. Продолжается спецоперация, все детали мы не раскрываем, есть потери среди личного состава противника, а также среди сил и средств. Информация о количестве потерь уточняется".
Предыстория:
- Утром "Крым.Реалии" со ссылкой на местных жителей и источники в разведке сообщили, что на мысе Тарханкут в оккупированном Крыму утром произошел бой с участием плавсредств и авиации. Бой, по информации СМИ, произошел возле села Маяк.
- Telegram-канал Baza утверждает, что раздавались громкие прострелы, которые слышали в кемпинге в Еленовке, что неподалеку Маяка. Когда люди вышли посмотреть, то в 10 метрах от берега они увидели две резиновые лодки, в которых находилось около 10 человек. Затем прозвучало еще несколько выстрелов, но уже из автоматического оружия. Люди на лодках уплыли.