Турецкая компания подарила ГУРовцам "Байрактар" ко Дню Независимости

Компания Baykar Makina ко Дню Независимости Украины бесплатно передала украинским разведчикам ударный БПЛА Bayraktar ТВ2.

Источник: пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины

Дословно ГУР: "Компания Baykar Makina своеобразно поздравила Украину с Днем Независимости. 24 августа украинская разведка получила в подарок от производителя знаменитых дронов ударный БПЛА Bayraktar TB2.

... Выражаем искреннюю благодарность нашим друзьям и партнерам, которые продолжают помогать Украине в эти непростые времена.

Лучший подарок к празднику - новое оружие, которое поможет уничтожать врага и отстаивать нашу свободу и независимость".

Детали: В ГУР МО напоминают, что подобный подарок они также получили 25 января.

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