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Турецкая компания подарила ГУРовцам "Байрактар" ко Дню Независимости

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 24 августа 2023, 12:20
Турецкая компания подарила ГУРовцам Байрактар ко Дню Независимости
БАЙРАКТАР. ФОТО: GETTY IMAGES

Компания Baykar Makina ко Дню Независимости Украины бесплатно передала украинским разведчикам ударный БПЛА Bayraktar ТВ2.

Источник: пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины 

Дословно ГУР: "Компания Baykar Makina своеобразно поздравила Украину с Днем Независимости. 24 августа украинская разведка получила в подарок от производителя знаменитых дронов ударный БПЛА Bayraktar TB2.

... Выражаем искреннюю благодарность нашим друзьям и партнерам, которые продолжают помогать Украине в эти непростые времена. 

Лучший подарок к празднику - новое оружие, которое поможет уничтожать врага и отстаивать нашу свободу и независимость".

Детали: В ГУР МО напоминают, что подобный подарок они также получили 25 января.

Что предшествовало:

  • Ранее украинское Министерство обороны и Baykar Makina договорились о строительстве в Украине сервисного центра по ремонту и обслуживанию беспилотных летательных аппаратов.

Темы: ТурцияДень Независимостибайрактарразведка
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