Турецкая компания подарила ГУРовцам "Байрактар" ко Дню Независимости
Четверг, 24 августа 2023, 12:20
Компания Baykar Makina ко Дню Независимости Украины бесплатно передала украинским разведчикам ударный БПЛА Bayraktar ТВ2.
Источник: пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины
Дословно ГУР: "Компания Baykar Makina своеобразно поздравила Украину с Днем Независимости. 24 августа украинская разведка получила в подарок от производителя знаменитых дронов ударный БПЛА Bayraktar TB2.
... Выражаем искреннюю благодарность нашим друзьям и партнерам, которые продолжают помогать Украине в эти непростые времена.
Лучший подарок к празднику - новое оружие, которое поможет уничтожать врага и отстаивать нашу свободу и независимость".
Детали: В ГУР МО напоминают, что подобный подарок они также получили 25 января.
Что предшествовало:
- Ранее украинское Министерство обороны и Baykar Makina договорились о строительстве в Украине сервисного центра по ремонту и обслуживанию беспилотных летательных аппаратов.